SAT confirma condonación del 100% en multas; así se accede

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca la regularización de contribuyentes con adeudo. Si es tu caso, esto te interesa:

En el marco de la aplicación del ejercicio fiscal 2025, el SAT lanzó el Programa de Regularización Fiscal, un mecanismo que permite la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Este programa está dirigido a las y los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedan la cantidad fijada por la autoridad tributaria, y que cuentan con adeudos fiscales susceptibles de regularizarse .

¿Cómo presentar la solicitud frente al SAT?

Presenta tu solicitud en línea a través del Portal del SAT o acude a una oficina del SAT.

Si lo haces a través del Portal:

-Ingresa a sat.gob.mx

-Envía tu escrito libre desde Mi portal, sólo necesitas RFC y contraseña.

-Recibe respuesta y paga en los plazos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo con la autoridad tributaria, los beneficiarios de esta condonación deberán cumplir con los siguientes criterios:

-Es aplicable a los adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM):

-Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

-Multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

-Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

-Multas con agravantes.

Para mayor información, consulta la página: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/index.html

SAT habilita Simulador de Declaración Anual con nuevas reglas

El SAT puso a disposición en su página web el Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas, herramienta de apoyo que facilita a las y los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal que deberá presentarse del 1 al 30 de abril.

El aplicativo incorpora nuevas actualizaciones y mejoras, las cuales estarán disponibles durante el mes de marzo en el siguiente enlace: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx

Las y los contribuyentes pueden verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir.

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