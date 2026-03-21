Inapam 2026: Beneficiarios tendrán descuentos en ESTO para lo que resta de marzo y abril

Ya casi llega abril, el cuarto mes de 2026, y uno de los temas más comentados entre los adultos mayores es el relacionado con los beneficios para ese mes que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). En este contexto, el organismo actualizó de manera oficial su catálogo de descuentos, el cual ya se encuentra disponible en su portal web para consulta de todas las personas interesadas.

De acuerdo con ese último catálogo, las personas adultas mayores que cuentan con su tarjeta o credencial del Inapam pueden acceder a diversos beneficios y descuentos en rubros como:

Salud: descuentos en consultas médicas, laboratorios, medicamentos y ópticas

Alimentación: Reducciones en supermercados, tiendas de abarrotes y restaurantes

Transporte: Descuentos en autobuses, aviones, y transporte público

Cultura y Recreación: Entradas gratuitas o con descuento a museos, teatros, cines y zonas arqueológicas

Servicios básicos: Descuentos en el pago del predial y agua

Asesoría: Acceso a asesoría jurídica y financiera gratuita o a bajo costo

Vestido y hogar: Descuentos en tiendas de ropa y artículos para el hogar

ESPECIAL / Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Estos descuentos son válidos en lo que resta de marzo y para el siguiente mes de abril.

¿Qué es el Inapam y cómo da beneficios a las personas?

El Inapam es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuya función principal es coordinar y encabezar la política nacional a favor de las personas adultas mayores de 60 años, conforme a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Entre sus objetivos se encuentra promover el desarrollo humano integral de este sector de la población, mediante acciones y programas que fomenten la inclusión social, el acceso a oportunidades de empleo u ocupación con retribución económica, y la reducción de desigualdades e inequidades de género, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Las personas que cumplan 60 años durante 2026 podrán solicitar su credencial del Inapam para acceder a beneficios. Una vez alcanzada la edad, deberán presentarse en un módulo de Bienestar con la documentación requerida.

Requisitos para inscribirse al Inapam y recibir una credencial:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra

Datos de la persona de contacto de emergencia:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Para ubicar el módulo de Bienestar más cercano al domicilio, se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de México.

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