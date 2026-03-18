SAT confirma auditorías para los usuarios que realicen una de estas consultas en marzo 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en marzo de 2026 intensificará sus acciones de fiscalización mediante un enfoque selectivo basado en conductas de riesgo detectadas entre los contribuyentes. Esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer el control sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales .

La autoridad tributaria detalló que el objetivo es identificar inconsistencias financieras que puedan derivar en evasión o elusión de impuestos. Con ello, se busca garantizar que tanto personas físicas como morales reporten correctamente sus ingresos y operaciones dentro del marco legal vigente.

Este reforzamiento en la vigilancia responde al incremento en prácticas irregulares que afectan la recaudación. Por ello, el SAT ha definido criterios específicos que permitirán focalizar auditorías en perfiles con mayor probabilidad de incumplimiento .

Conductas que activan revisiones del SAT

Entre los principales focos de atención destacan los esquemas de facturación simulada, el uso indebido de deducciones y la omisión parcial o total de ingresos. También se vigilarán los casos en los que los contribuyentes reporten pérdidas de manera recurrente o presenten discrepancias entre compras, importaciones y ventas.

Asimismo, se revisarán prácticas como el abuso de beneficios fiscales, irregularidades en comercio exterior, incumplimiento en la entrega de retenciones laborales y operaciones financieras en paraísos fiscales. A esto se suman solicitudes de devoluciones improcedentes y niveles de tributación inferiores al promedio del sector.

Con este esquema, el SAT pretende anticiparse a posibles irregularidades y aplicar auditorías más precisas y profundas . La recomendación para los contribuyentes es mantener su información actualizada y cumplir adecuadamente con sus obligaciones para evitar sanciones o revisiones formales.

SV