Bolsa Mexicana baja y acumula pérdidas en los últimos días

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0.63 %, con lo que acumuló caídas en tres de las últimas cuatro jornadas. Su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 65 mil 779.23 unidades, en línea con una jornada marcada por números rojos en los mercados internacionales.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, el mercado de capitales cerró con pérdidas generalizadas a nivel global, destacando principalmente los índices de Estados Unidos, lo que impactó también al desempeño del mercado mexicano.

Mercados globales arrastran a la baja al IPC mexicano

En el ámbito local, Siller señaló que el IPC registró una caída del 0.63 %, consolidando una tendencia negativa en los últimos días. Entre las emisoras con mayores pérdidas destacaron Grupo México (-2.99 %), Walmex (-2.77 %), Bimbo (-1.86 %), Kimberly-Clark (-1.74 %) y Cemex (-1.71 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que, pese al retroceso, el índice mantiene un rendimiento positivo en lo que va del año, con un avance de 2.29 %.

Covarrubias detalló además que, a nivel empresarial, 15 de las 35 principales emisoras concluyeron la jornada en terreno negativo, reflejando el entorno de incertidumbre que domina los mercados.

En la jornada, el peso mexicano también registró pérdidas, al depreciarse un 0.96 % frente al dólar, cotizando en 17.83 unidades por billete verde, frente a las 17.66 de la sesión previa, según datos del Banco de México.

Peso se deprecia y BMV cae en jornada marcada por pérdidas generalizadas

Durante la sesión, el volumen negociado alcanzó los 267 millones de títulos, por un importe de 18.993 millones de pesos.

De las 712 firmas que cotizaron en la jornada, 236 cerraron con ganancias, 451 registraron pérdidas y 25 permanecieron sin cambios, reflejando un predominio claro de números rojos.

Entre las emisoras con mayores alzas destacaron Alpek (10.98 %), Convertidora Industrial (4.17 %) y Grupo TMM (2.78 %). En contraste, las caídas más pronunciadas fueron para Fresnillo (-19.62 %), Grupo Nutrisa (-5.12 %) y Frisco (-3.9 %).

MF