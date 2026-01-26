A partir de 2026, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la prima vacacional mantiene su porcentaje legal de años anteriores, pero el monto a recibir será mayor para millones de trabajadores en México. Esto se debe al aumento al salario mínimo aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), vigente desde el 1 de enero de 2026. Aunque el porcentaje de la prestación no cambia, el incremento en el salario base sí sube el pago final de este beneficio.

¿Cuál es el salario mínimo para 2026 en México?

Tras el acuerdo de la Conasami, los salarios mínimos quedaron definidos de la siguiente manera a partir del pasado 1 de enero:

Salario Mínimo General: pasa de 278.80 a 315.04 pesos diarios. Este ajuste incluye un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 7.01 pesos y un incremento del 6.5 por ciento.

pasa de 278.80 a 315.04 pesos diarios. Este ajuste incluye un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 7.01 pesos y un incremento del 6.5 por ciento. Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): aumenta de 419.88 a 440.87 pesos diarios, con un incremento del 5 por ciento.

aumenta de 419.88 a 440.87 pesos diarios, con un incremento del 5 por ciento. Salarios profesionales: los 61 oficios y profesiones reconocidos también reciben un aumento proporcional, dependiendo de la zona geográfica.

Estos nuevos montos son la base para el cálculo de diversas prestaciones, incluida la prima vacacional.

¿Cómo se calcula la prima vacacional en 2026?

La prima vacacional equivale, por ley, al 25% del salario correspondiente a los días de vacaciones. Un error muy común se da cuando se piensa que, al no modificarse el porcentaje, el pago será igual al del año anterior. En realidad, el aumento al salario diario eleva automáticamente la base del cálculo.

Ejemplo 2025-2026 (primer año de trabajo):

Días de vacaciones: 12

Salario diario mínimo general: 315.04 pesos

Pago por periodo vacacional: 315.04 x 12 = 3 mil 780.48 pesos

Prima vacacional (25 por ciento): 945.12 pesos

Vacaciones dignas y días de descanso vigentes

La reforma laboral aprobada en 2022, conocida como "vacaciones dignas", duplicó los días de descanso desde el primer año de trabajo. El artículo 80 de la LFT establece que, al aumentar los días de vacaciones, también sube el monto total de la prima, aunque el porcentaje se mantiene.

Los días mínimos vigentes son:

1 año: 12 días

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

Después del quinto año, se agregan dos días por cada cinco años de servicio, hasta llegar a 32 días.

¿Cuándo y cómo debe pagarse la prima vacacional?

La prima vacacional es una prestación obligatoria respaldada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). El patrón debe pagar el salario correspondiente a los días de vacaciones y, adicionalmente, el 25% por concepto de prima vacacional, al momento en que cumpla un año de servicio.

En conclusión, aunque el porcentaje de la prima vacacional no cambió en 2026, el aumento al salario mínimo hace que este beneficio sea mayor. El ajuste impacta de forma directa en el ingreso de los trabajadores y refuerza la importancia de conocer cómo se calcula esta prestación conforme a la Ley Federal del Trabajo.

