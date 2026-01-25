Pensión Bienestar: ¿Qué letras cobran del 26 al 28 de enero, ÚLTIMOS días de pago?

A inicios de este mes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. La dispersión de pagos comenzó el día 5 y concluirá el próximo 28 de enero. Conoce aquí qué letras cobran durante los últimos días del calendario.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar esta semana?

Lunes 26 de enero - S

Martes 27 de enero - T, U, V

Miércoles 28 de enero - W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar de enero 2026. ESPECIAL

Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en enero de 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores suele dispersarse de forma bimestral, junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

En el 2026, estos son sus montos confirmados:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

MB