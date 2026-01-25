Pensión Bienestar: ¿Qué letras cobran del 26 al 28 de enero, ÚLTIMOS días de pago?

A inicios de este mes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. La dispersión de pagos comenzó el día 5 y concluirá el próximo 28 de enero. Conoce aquí qué letras cobran durante los últimos días del calendario.Lunes 26 de enero - SMartes 27 de enero - T, U, VMiércoles 28 de enero - W, X, Y, Z Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores suele dispersarse de forma bimestral, junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.En el 2026, estos son sus montos confirmados:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB