SAT: Así puedes pagar adeudos sin recargos ni multas con el programa de regularización fiscal 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un programa de regularización fiscal que permitirá a algunos contribuyentes ponerse al corriente con sus adeudos ante la autoridad hacendaria con importantes beneficios. A través de este esquema, personas físicas y empresas podrán acceder a facilidades para liquidar pendientes fiscales acumulados en años anteriores.

El programa contempla una reducción de hasta el 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución, con el objetivo de facilitar el pago de adeudos y promover que los contribuyentes regularicen su situación ante el fisco. Este estímulo fiscal está dirigido principalmente a personas físicas y a micro, pequeñas y medianas empresas que cumplan con los requisitos establecidos.

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¿A qué adeudos aplica el programa?

El beneficio aplica a deudas fiscales correspondientes al ejercicio 2024 o anteriores, determinadas por el Servicio de Administración Tributaria o la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entre los conceptos que pueden recibir la reducción se encuentran:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales.

Multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

Multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago.

Multas con agravantes.

Cuando las multas estén vinculadas a contribuciones omitidas o cuotas compensatorias, el estímulo puede alcanzar el 100 por ciento de reducción. En cambio, si el crédito fiscal se integra únicamente por multas derivadas de incumplimientos administrativos, el beneficio será del 90 por ciento, siempre que el contribuyente cumpla con la obligación que originó la sanción.

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Quiénes pueden acceder al estímulo

El programa está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales en 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos. Además, deberán cumplir con varias condiciones, entre ellas:

No haber recibido condonaciones fiscales masivas en el pasado.

No haber sido beneficiados con ciertos estímulos fiscales previos.

No contar con sentencias firmes por delitos fiscales.

No aparecer en los listados de contribuyentes que emiten facturas falsas.

No pertenecer a ciertas entidades públicas o regímenes especiales.

Cómo solicitar el beneficio

Los contribuyentes que deseen acceder al estímulo deberán presentar las declaraciones correspondientes donde reconozcan los adeudos y realizar el pago. El trámite puede hacerse a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, en la sección de Declaraciones y pagos, donde se debe seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” dentro del formulario.

En caso de que el sistema no habilite esta opción, se puede solicitar una línea de captura mediante una aclaración en “Mi portal” dentro del sitio del SAT.

También pueden acceder quienes estén bajo revisión de la autoridad fiscal o quienes tengan créditos fiscales firmes, siempre que se regularicen, presenten la solicitud correspondiente y realicen el pago dentro del plazo establecido por la autoridad.

Pagos y plazos

Una vez autorizado el beneficio, el contribuyente deberá liquidar el adeudo dentro de los 15 días naturales posteriores a recibir el formulario de pago. En algunos casos, el programa permite cubrir las contribuciones hasta en seis parcialidades.

El estímulo fiscal puede solicitarse a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, la solicitud no se considera un procedimiento formal de impugnación y la respuesta de la autoridad fiscal no podrá ser recurrida.

Además, la reducción otorgada no se considera ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta, ni genera derecho a devoluciones, compensaciones o saldos a favor.

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