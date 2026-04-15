El mes de abril marca el límite para que las personas físicas presenten su Declaración Anual de 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); cumplir a tiempo no solo evita multas, sino que permite recibir un jugoso saldo a favor. A pesar de lo “bueno”, este trámite puede ser sumamente intimidante para quienes no sabemos de contabilidad —los mortales promedio—. Bajo este escenario, aquí te ayudamos a desentrañar el laberinto de la declaración de impuestos si es que no está en tus posibilidades contratar a un contador.

Cabe señalar que la plataforma actual está diseñada de forma intuitiva para que cualquier contribuyente pueda completar, en el mejor de los casos, el proceso por su propia cuenta. Para iniciar este importante procedimiento, es fundamental tener a la mano tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tu contraseña o e.firma vigente. Sin estas credenciales de acceso, será completamente imposible ingresar al portal oficial y cumplir con tu obligación.

Requisitos antes de ingresar al portal del SAT

Antes de sentarte frente a la computadora, asegúrate de tener activa y actualizada tu e.firma si esperas un saldo a favor superior a los 10 mil pesos. Este candado de seguridad cibernética es obligatorio para procesar devoluciones de montos considerables.

También debes contar con una Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de 18 dígitos que esté estrictamente a tu nombre. Esta cuenta personal será el destino final de los fondos si el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) resulta a tu favor.

Verifica cuidadosamente que tu Buzón Tributario esté habilitado y con tus medios de contacto totalmente actualizados. El SAT utilizará este canal oficial para notificarte sobre el estatus de tu trámite o si requiere alguna información adicional para proceder.

Es súper recomendable utilizar el Visor de Deducciones Personales antes de comenzar el llenado de la declaración. Una herramienta que permite confirmar qué gastos médicos, escolares o funerarios fueron clasificados correctamente para disminuir tu carga tributaria.

Paso a paso para presentar tu Declaración Anual 2025

El primer paso es ingresar al sitio web oficial del SAT (sat.gob.mx) y dirigirte a la sección específica de "Declaraciones". Allí debes seleccionar la opción habilitada para presentar la declaración anual de personas físicas del ejercicio correspondiente.

ESPECIAL/SAT

Una vez dentro del sistema, autentícate ingresando tu RFC y tu contraseña confidencial. El portal te mostrará un menú inicial donde deberás elegir el ejercicio fiscal exacto a declarar y el tipo de declaración, que generalmente será la "normal".

El sistema te presentará tres pestañas principales para navegar: Ingresos, Deducciones Personales y Determinación.

Revisa cuidadosamente la primera pestaña para confirmar que los sueldos, salarios y retenciones coincidan a la perfección con tus recibos de nómina anuales.

En la sección de deducciones, verifica que todas tus facturas deducibles estén correctamente precargadas por el sistema. Si notas que falta alguna, la plataforma te permite agregarla manualmente siempre y cuando cuentes con el archivo XML y el comprobante de pago.

La última pestaña, denominada “Determinación”, calculará automáticamente si tienes un impuesto a cargo que debes pagar o un saldo a favor. Si el resultado financiero es positivo para ti, ingresa tu cuenta CLABE para solicitar la devolución de tus impuestos.

Finalmente, revisa con detenimiento la vista previa del documento que se genera en formato PDF. Si toda la información es correcta y precisa, procede a firmar y enviar la declaración utilizando tu contraseña o tu e.firma, según corresponda al monto.

@digittmx Hacer tu declaración anual no necesita contador, cita ni estrés. ����Solo internet, una coquita y 20 minutos. Y el chiste no es solo "cumplir con el SAT" — es que si dedujiste gastos durante el año, podrían regresarte dinero ��Sí, el SAT depositándote a ti. No al revés.El sistema ya tiene mucha información precargada: tus ingresos, las facturas que pediste, lo que retuvo tu empresa... Tú básicamente revisas que todo esté correcto y le das enviar.Y si tienes saldo a favor, escoges que te lo depositen directo a tu cuenta.En el video te enseño el paso a paso completo, rapidísimo ��¿Te tocó pagar o te regresaron? �� #DeclaracionAnual #SAT #Impuestos #Finanzas #digitt Responder… Ta ♬ sonido original - Digitt | Soluciona tu deuda

Tips para evitar errores comunes al presentar la declaración de impuestos al SAT

Para garantizar el éxito rotundo de tu trámite sin la ayuda de un contador profesional, sigue esta lista de puntos clave:

No dejes el trámite para el último día: La saturación del sistema puede impedirte cumplir a tiempo.

La saturación del sistema puede impedirte cumplir a tiempo. Revisa el uso del CFDI: Tus facturas de gastos médicos o colegiaturas deben tener el uso correcto para ser deducibles.

Tus facturas de gastos médicos o colegiaturas deben tener el uso correcto para ser deducibles. Guarda tu acuse de recibo: Es tu único comprobante legal de haber cumplido con la obligación.

Es tu único comprobante legal de haber cumplido con la obligación. Monitorea el estatus: Revisa constantemente el portal para asegurar que tu devolución no haya sido rechazada.

Si el sistema arroja un impuesto a pagar tras el cálculo, el portal generará automáticamente una línea de captura con formato oficial. Podrás liquidar este monto directamente en el portal de tu banco o en cualquier ventanilla bancaria antes de la fecha límite.

En caso de que el monto a pagar sea demasiado elevado para tu economía, la autoridad fiscal permite parcializar el pago hasta en seis meses . Esta opción de financiamiento debe seleccionarse obligatoriamente antes de enviar la declaración definitiva al sistema.

Si encuentras discrepancias en tu información precargada que definitivamente no puedes resolver por tu cuenta, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece asesoría gratuita y especializada para guiarte paso a paso; de hecho, el organismo anunció que mañana realizará un webinar en punto de las 17:00 horas:

ESPECIAL/Profedecon

Recuerda siempre que la omisión deliberada o accidental de esta obligación fiscal puede derivar en multas económicas muy significativas. Además, el incumplimiento afecta gravemente tu historial crediticio y restringe la emisión de facturas futuras para tus actividades comerciales.

Con terrible paciencia y alta atención al detalle, presentar la Declaración Anual es posible, sin embargo y, si está en tus posibilidades económicas, te recomendamos contratar los servicios de un contador para evitar cualquier errata.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SAT y Profedecon.

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AO

