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Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 28 de abril

Conoce los descuentos en alimentos que este día tiene la cadena de supermercados; además de las promociones por el Día del Niño y el Día de las Madres

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EL INFORMADOR/Archivo

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Por otra parte, para celebrar el Día del Niño, Walmart ofrece hasta 60% de descuento en productos Mattel y 200 pesos de ahorro inmediato en compras mínimas de 999 pesos en juguetes, al usar el código WCATJUGAR.

Asimismo, hay hasta 40% de descuento en una selección de productos para el Día de las Madres y en pantallas Hisense.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  • Mango paraíso: 35.00 pesos por kilo.
  • Naranja: 27.00 pesos por kilo.
  • Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.
  • Pera Bosc: 44.00 pesos por kilo.
  • Toronja: 34.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res SuKarne marinada, 600 gramos: 216.00 pesos.
  • Arrachera de res SuKarne marinada ligera, 600 gramos: 218.00 pesos.
  • Carne de cerdo Marketside al pastor, 500 gramos: 78.00 pesos.
  • Carne molida de cerdo: 118.00 pesos por kilo.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos por kilo.
  • Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos por kilo.
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo natural, 1kg, congelado: 234.00 pesos.
  • Filetes de pollo Del Día empanizados y congelados, 500 gramos: 59.00 pesos.
  • Filete de tilapia: 122.00 pesos por kilo.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.
  • Medallones de atún Dolores Marketside, 680 gramos: 229.00 pesos.
  • Milanesa de bola de res: 250.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 164.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo en trozos sabor búfalo Tyson, 600 gramos: 180.00 pesos.
  • Pechuga de pollo sin piel: 169.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo deshebrada SuKarne, 300 gramos: 83.00 pesos.

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