Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 28 de abril

En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Por otra parte, para celebrar el Día del Niño, Walmart ofrece hasta 60% de descuento en productos Mattel y 200 pesos de ahorro inmediato en compras mínimas de 999 pesos en juguetes, al usar el código WCATJUGAR.

Asimismo, hay hasta 40% de descuento en una selección de productos para el Día de las Madres y en pantallas Hisense.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Mango paraíso: 35.00 pesos por kilo.

Naranja: 27.00 pesos por kilo.

Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.

Pera Bosc: 44.00 pesos por kilo.

Toronja: 34.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados