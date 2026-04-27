SAT refuerza control fiscal con nueva lista de tasas efectivas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su sexta actualización de tasas efectivas, dirigida a grandes contribuyentes de 40 sectores económicos, con el objetivo de que revisen el correcto cumplimiento del pago del impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales 2022 y 2023.

En esta ocasión, la revisión alcanza a empresas pertenecientes a 10 actividades económicas vinculadas al sector primario, como agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

Asimismo, incluye compañías de los sectores de la construcción, la industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor, así como otros servicios distintos a los gubernamentales.

También se consideran firmas dedicadas a servicios profesionales, científicos y técnicos; actividades financieras y de seguros; operaciones inmobiliarias y arrendamiento de bienes muebles e intangibles; además de transporte, correos y almacenamiento.

A algunas de esas empresas a las que detectó que su tasa se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT, las contactó para que corrigieran de manera voluntaria su situación fiscal.

Para ello, tendrán que presentar una declaración anual complementaria a la que hicieron en 2022 y 2023.

Explicó que pudo detectarlo con la información disponible en las bases de datos institucionales consistente en declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones informativas, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), pedimentos, entre otros.

Mientras que, al resto de los grandes contribuyentes, el SAT los invitó a consultar la lista para ver si va en línea con la que tienen para su actividad.

Eso les permitirá medir sus riesgos impositivos aseguró el órgano recaudador, y en su caso, ponerse al día y evitar el inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.



YC