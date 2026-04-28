El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, planteó la necesidad de que México cuente con un plan estratégico de largo plazo -de 10 a 15 años- para impulsar su crecimiento económico. Señaló que esta visión debe abarcar distintos rubros clave como infraestructura, energía, seguridad y certeza jurídica.

Al término de la Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo, y en entrevista, el dirigente subrayó que el país requiere fortalecer la generación de nuevas empresas y empleos, acompañados de una mayor inversión en infraestructura que permita acelerar el desarrollo económico.

Arroyo Navarro consideró que el contexto global actual exige una visión distinta, ya que, dijo, el mundo atraviesa un cambio de época más que un simple ajuste del ciclo económico. Explicó que las cadenas globales de valor se están reconfigurando, mientras que factores como la cercanía, la confianza y la resiliencia cobran mayor relevancia en la dinámica económica internacional. A esto se suma el impacto de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, que está transformando la productividad en diversos sectores.

En este escenario, destacó que América del Norte ha adquirido una importancia estratégica, lo que representa para México una oportunidad histórica. Sin embargo, advirtió que esta ventaja no se materializa únicamente por la ubicación geográfica, sino por la capacidad de ejecución.

Para ello, insistió en la necesidad de contar con logística eficiente, energía suficiente, conectividad moderna y una planeación de largo plazo.

También enfatizó la importancia de fortalecer el talento como una ventaja competitiva, mediante una mayor vinculación entre empresas, universidades y centros de formación, con el objetivo de preparar perfiles alineados a las necesidades de la industria.

El presidente del organismo añadió que el crecimiento del país debe ser incluyente, evitando avanzar a distintas velocidades. En ese sentido, subrayó la relevancia de integrar a más pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor, facilitar su acceso a financiamiento, promover la adopción de tecnología y elevar su productividad.

Asimismo, señaló que para detonar la inversión es indispensable generar confianza a través de reglas claras, procesos eficientes e instituciones que brinden certidumbre. Por ello, consideró fundamental avanzar en la simplificación regulatoria, reducir tiempos y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno.

CT