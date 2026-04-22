SAT amplía horarios para la Declaración Anual 2025

Con motivo de que el próximo 30 de abril es el último día para realizar la Declaración Anual de impuestos para personas físicas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha extendido sus horarios para atender a los contribuyentes de manera presencial en sus oficinas. El SAT informó que sus 169 oficinas que tiene en todo el país abrirán sus puertas a partir de las 9:00 de la mañana y cerrarán a las 18:00 de la tarde, de lunes a viernes, a partir de este miércoles 22 de abril hasta finalizar el mes, con el propósito de ayudar a las y los contribuyentes en la presentación de la Declaración Anual 2025 de personas.Para ello, la dependencia indicó que los causantes podrán solicitar una cita para que puedan atenderlos. Hay que agendarla en el siguiente enlace, donde también podrás ver la disponibilidad de los días y los horarios www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/PersonasAsimismo invitó a los contribuyentes a cumplir en tiempo y forma para evitar multas o sanciones. Recordó que, como cada año, se implementaron mejoras que facilitan el cumplimiento de este trámite fiscal, cuya presentación puede realizarse a través del Portal del SAT, disponible las 24 horas del día, durante todo abril, en la siguiente liga. Declara aquíLa declaración anual de impuestos se presenta por los ingresos obtenidos el año previo (en este caso del 2025) con el correspondiente pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).En México es obligatorio para quienes obtuvieron ingresos por las siguientes actividades:Sueldos y salarios: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR