Gran Barata Liverpool: Este es el último día para aprovechar los descuentos

La tienda departamental Liverpool inició el 2026 con grandes ofertas dentro de la Gran Barata. El día de hoy, último lunes de enero, aún puedes ir a alguna de las sucursales o revisar la tienda en línea para aprovechar las ofertas de la tienda. En esta nota te diremos hasta cuándo tienes para aprovecharlo.

La Gran Barata de Liverpool 2026 es la primera campaña comercial de este año. Este marco es independiente a cualquier Venta Nocturna y no debe ser considerada una antesala hacia ese tipo de eventos solicitados.

Los consumidores tendrán una semana completa para poder aprovechar las últimas ofertas de la Gran Barata Liverpool puesto que el último día de la Gran Barata Liverpool de principio de año es el próximo lunes 2 de febrero. La temporada comercial está puesta a concluir a las 21:00 horas en sucursales físicas, mientras que en la app y el sitio web todavía podrás comprar hasta las 23:59 horas de dicho lunes.

La Gran Barata Liverpool incluye ofertas para todos los departamentos de la tienda entre los que se encuentran moda, calzado, belleza, accesorios, deportes, electrónica, hogar y línea blanca. También deberías poner especial atención en categorías como juguetes, videojuegos, productos para mascotas, autos y motos, vinos y gourmet, así como librería y papelería, en los que compradores han encontrado sus próximos regalos o los productos que necesitaban a un mejor precio.

Después del plazo mencionado, los compradores tendrán en agenda la primera Venta Nocturna Liverpool con fecha pendiente por oficializarse, aunque se espera que se agende para el primer fin de semana de mayo del viernes 1 al domingo 3, en vísperas del Día de las Madres.

Recordemos que las Ventas Nocturnas de Liverpool suelen agendarse para los siguientes eventos en el calendario

Día de las Madres

Día del Padre

Aniversario de Liverpool

Navidad

