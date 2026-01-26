BofA advierte estancamiento crónico en México por baja productividad

El economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de Bank of América (BofA), Carlos Capistrán, en una conferencia se pronunció ante la situación que actualmente enfrenta la economía de México, la cual presenta un problema de crecimiento económico, el cual ha ido incrementando en los últimos 10 años y afectando principalmente por una caída en la productividad.

El especialista comparó esta situación con el desempeño que han tenido otros países; con China que en la última década subieron su ingreso por persona un 70%, y con Chile que tuvo un avance del 10%. Por tanto, México se encuentra lejos de alcanzar su potencial de crecimiento, donde la debilidad institucional y el Estado de Derecho tampoco ha ayudado a aumentar el crecimiento del país.

"Cuando uno revisa la literatura respecto a qué es lo que más impacta a la productividad, ya sea favorable o desfavorablemente, es la calidad de las instituciones y el Estado de Derecho. Cuando uno ve comparaciones internacionales, diferentes índices de Estado de Derecho, de corrupción, de instituciones, fortaleza las instituciones, México no sale bien librado. Hay que trabajar en eso. Todas estas son cosas que no dan crecimiento inmediato, pero es que el problema de México ya es un problema de falta de crecimiento crónico. hay que tomar acciones que poco a poco le den la vuelta a eso", dijo el economista.

En ese sentido, destacó el debate abierto recientemente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al convocar a economistas para analizar por qué México no está creciendo y qué se puede hacer para revertir esa tendencia, es una oportunidad relevante para enfrentar uno de los principales retos del país y evitar que su administración mantenga un estancamiento del ingreso por habitante tal y como ha ocurrido en los últimos años.

"Ya llevamos toda la administración anterior y el principio de esta administración con un PIB per cápita que no se había movido mucho. De no cambiar el rumbo, pues efectivamente el riesgo es que el resto de administración pasará lo mismo y a mí me parece que correctamente la presidenta se da cuenta de esto y quiera cambiar el rumbo", resaltó.

El T-MEC continua, pero con incertidumbre en renegociación

Para 2026, el especialista dijo que espera una moderada recuperación de la economía mexicana, con un crecimiento esperado de 1.2%, en un escenario donde la inversión deja de caer, así como impulso en el consumo por los partidos del Mundial de futbol que se realizarán en el país.

En ese sentido, dijo que en los próximos meses incluso puede registrarse una revisión al alza en los pronósticos de crecimiento, impulsados por un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos y un aumento en la llegada de remesas al país.

De cara a la renegociación del T-MEC que se realizará este año, Capistrán dijo que hasta el momento el escenario se mantendrá el acuerdo, aunque continuará la incertidumbre en el proceso además de volatilidad en los mercados.

Sobre la fortaleza que ha registrado el peso mexicano en las últimas semanas, destacó que se mantendrá por algunas semanas más; no obstante, en la medida que avance el tema del T-MEC entre México y Estados Unidos, así como la política monetaria del Banco de México, el tipo de cambio irá disminuyendo, con lo cual, prevén un cierre de año con una paridad de 18.25 pesos por billete verde.

KR