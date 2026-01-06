SAT: 3 cosas que no debes hacer si quieres evitar problemas, según BBVA, Banorte y Banamex

El SAT endureció su fiscalización y en 2026 reforzará el cruce de datos con bancos como BBVA, Banorte y Banamex, lo que ya ha provocado el congelamiento de miles de cuentas.

Para evitar problemas, hay tres prácticas clave que debes evitar a toda costa:

No dejar adeudos ni omitir declaraciones. Tener impuestos vencidos o no presentar declaraciones mensuales o anuales coloca al contribuyente en la mira inmediata del SAT y puede derivar en la inmovilización de cuentas para garantizar el cobro.

No mover dinero sin respaldo fiscal. Depósitos, gastos o transferencias que no coinciden con los ingresos declarados generan discrepancias fiscales. Movimientos elevados sin justificación —incluidos depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mensuales— activan alertas automáticas y posibles sanciones.

No ignorar al SAT ni simular operaciones. Usar facturas falsas, no atender requerimientos de información o abandonar el domicilio fiscal sin avisar son faltas graves que permiten a la autoridad actuar con rapidez y ordenar el bloqueo de fondos.

El SAT notifica primero al banco, que ejecuta el bloqueo en un plazo máximo de tres días, y después informa al contribuyente vía el Buzón Tributario. Mantenerse al corriente, responder a la autoridad y declarar conforme a la realidad financiera es la única forma de evitar que tu cuenta bancaria quede congelada.

