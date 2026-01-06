SAT: Estos son los tiempos de devolución para personas físicas y morales en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una serie de lineamientos que marcarán la fiscalización y la atención a contribuyentes durante 2026, entre los que destaca la reducción y estandarización de los plazos de devolución de impuestos, como parte de una estrategia más amplia de transparencia y eficiencia recaudatoria.

De acuerdo con el organismo, las devoluciones para personas físicas se realizarán en un promedio de cinco días, mientras que para personas morales el tiempo estimado será de 30 días, ambos por debajo del plazo máximo de 40 días hábiles que establece la ley. El objetivo es agilizar trámites, brindar mayor certeza jurídica y mejorar la experiencia de las y los contribuyentes cumplidos.

Estas medidas forman parte del Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, que será publicado oficialmente y que busca optimizar los recursos del sistema tributario mediante una fiscalización más focalizada y menos invasiva. En este nuevo esquema, el SAT priorizará la revisión de conductas consideradas de alto riesgo fiscal, como el uso de factureras, la simulación de deducciones, la omisión de ingresos, el abuso de estímulos fiscales, operaciones con paraísos fiscales, devoluciones improcedentes y discrepancias entre importaciones, compras y ventas.

En materia de auditorías, la autoridad fiscal precisó que no se revisará la totalidad de la información, sino únicamente muestras representativas de las partidas sujetas a revisión. Además, en caso de incumplimiento en el pago de impuestos, solo se realizará una auditoría por contribuyente, reforzando criterios de proporcionalidad y certeza.

El SAT también garantizó que los criterios de fiscalización serán homogéneos en todas sus oficinas del país, especialmente en rubros como descuentos, depósitos no identificados, materialidad de operaciones, importaciones, regulaciones no arancelarias y autorizaciones de comercio exterior.

Finalmente, la autoridad recordó que existen múltiples canales de denuncia para reportar irregularidades, incluyendo correo electrónico, líneas telefónicas, el portal oficial, redes sociales, la aplicación SAT Móvil y síndicos autorizados.

Con estas acciones, el SAT busca reducir el número de auditorías, mejorar la eficiencia recaudatoria y asegurar un piso parejo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reforzando la confianza en el sistema tributario mexicano durante 2026.

SV