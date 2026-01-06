Gran Barata Liverpool: Fechas y qué departamentos tendrán descuentos

Liverpool es una de las tiendas departamentales mayormente consolidadas entre los consumidores mexicanos, no solo por la variedad de marcas y productos que ofrece, sino también por los constantes eventos anuales que realiza, con los que ofrece promociones interesantes a sus clientes; entre ellos destaca La Gran Barata.

Este evento se ha consolidado como una de las campañas comerciales más relevantes del inicio de año en México, pues tras el cierre de la temporada decembrina, Liverpool lanza esta jornada de descuentos con el objetivo de ofrecer precios especiales en una amplia variedad de productos, tanto en sucursales físicas como en plataformas digitales, atrayendo a consumidores que buscan aprovechar ofertas después de las fiestas.

La Gran Barata Liverpool destaca porque no solo permite adquirir artículos de temporada a menor costo, sino que también se presenta como una oportunidad para adelantar compras importantes del hogar, renovar guardarropa o adquirir tecnología con condiciones preferenciales.

¿Cuáles son las fechas de la Gran Barata Liverpool?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la misma tienda departamental, La Gran Barata comenzó el pasado 25 de diciembre de 2025 y se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de febrero de 2026, convirtiéndose en una de las campañas de descuentos más extensas del calendario comercial de la cadena.

Durante este periodo, los clientes pueden encontrar promociones activas de manera continua, aunque los porcentajes de descuento pueden variar conforme avanza la temporada.

Las ofertas aplican tanto en tiendas físicas de todo el país como en el sitio web oficial y la aplicación móvil Liverpool Pocket, lo que permite a los consumidores comprar de forma presencial o digital, comparar precios y aprovechar la disponibilidad en línea las 24 horas del día. En algunos casos, ciertos descuentos se habilitan de manera anticipada para tarjetahabientes, como parte de los beneficios exclusivos para clientes frecuentes.

¿Qué departamentos tienen descuentos?

La Gran Barata Liverpool contempla rebajas en prácticamente todas sus áreas, aunque algunos departamentos concentran los mayores beneficios:

Moda y calzado: ropa para dama, caballero y niños, así como zapatos, tenis y accesorios, con descuentos que pueden alcanzar hasta 40 y 50 por ciento en productos seleccionados.

Muebles y decoración: salas, recámaras, comedores y artículos decorativos participan con rebajas relevantes, pensadas para quienes buscan renovar espacios del hogar.

Electrodomésticos y línea blanca: refrigeradores, lavadoras, estufas y pequeños electrodomésticos presentan descuentos que varían según la marca y el modelo.

Tecnología: celulares, laptops, tablets, pantallas y consolas cuentan con promociones más moderadas, aunque atractivas para compras planeadas a mediano plazo.

Hogar y descanso: colchones, blancos y artículos para el dormitorio destacan entre las categorías con precios especiales.

Juguetes y deportes: productos dirigidos al entretenimiento infantil y al acondicionamiento físico también forman parte de la campaña.

Liverpool aclara que los descuentos están sujetos a disponibilidad y pueden variar dependiendo de la sucursal o del canal de compra, por lo que recomienda consultar condiciones específicas antes de concretar la adquisición.

Promociones y facilidades de pago

Además de las rebajas directas, la Gran Barata Liverpool incluye facilidades de pago, como 9 meses sin intereses con tarjetas participantes y beneficios adicionales para tarjetahabientes de la tienda. Estas condiciones buscan incentivar compras de mayor valor y brindar flexibilidad financiera a los clientes durante el inicio del año.

En tiendas físicas, los horarios de atención se mantienen conforme a los establecidos por cada sucursal, mientras que la compra en línea permite acceso permanente a las ofertas, con opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda.

YC