El Banco de México avanza en 2026 con una depuración gradual del efectivo en circulación. El objetivo es retirar billetes y algunas monedas pertenecientes a series antiguas que, aunque aún conservan su valor y validez legal, ya no regresan a manos del público una vez que ingresan al sistema bancario.Este proceso no implica la pérdida del dinero. Los billetes en retiro pueden seguir utilizándose para cualquier pago; sin embargo, cuando son depositados en una sucursal, los bancos están obligados a separarlos y enviarlos al banco central, lo que reduce su presencia hasta su desaparición definitiva de la circulación cotidiana.La sustitución de billetes responde a la estrategia permanente de Banxico para modernizar el papel moneda. Con ello se busca incorporar mayores medidas de seguridad contra la falsificación, mejorar la resistencia de los billetes y optimizar los costos de producción. Al mismo tiempo, se facilita la transición hacia denominaciones y diseños más eficientes y acordes con las necesidades actuales.Durante 2026 continúa el retiro de billetes correspondientes a distintas etapas históricas del peso mexicano. Entre ellos se encuentran:Estas series abarcan diversas denominaciones, desde 10 hasta 1,000 pesos, y comparten una misma condición: al llegar a los bancos, salen definitivamente de circulación.El proceso de actualización del efectivo no se limita al papel moneda. Banxico también contempla el retiro gradual de algunas monedas antiguas y conmemorativas que han dejado de ser funcionales para el uso diario o que serán sustituidas por nuevos diseños y materiales.Para el público, la recomendación es sencilla: los billetes y monedas en retiro siguen siendo válidos y pueden usarse con normalidad. No obstante, si se desea deshacerse de ellos, lo más conveniente es depositarlos en una institución bancaria. Para información detallada y actualizada sobre las piezas en retiro, Banxico mantiene disponible la lista oficial en su sitio web.SV