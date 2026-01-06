El Banco de México avanza en 2026 con una depuración gradual del efectivo en circulación. El objetivo es retirar billetes y algunas monedas pertenecientes a series antiguas que, aunque aún conservan su valor y validez legal, ya no regresan a manos del público una vez que ingresan al sistema bancario.

Este proceso no implica la pérdida del dinero. Los billetes en retiro pueden seguir utilizándose para cualquier pago; sin embargo, cuando son depositados en una sucursal, los bancos están obligados a separarlos y enviarlos al banco central, lo que reduce su presencia hasta su desaparición definitiva de la circulación cotidiana.

La sustitución de billetes responde a la estrategia permanente de Banxico para modernizar el papel moneda. Con ello se busca incorporar mayores medidas de seguridad contra la falsificación, mejorar la resistencia de los billetes y optimizar los costos de producción. Al mismo tiempo, se facilita la transición hacia denominaciones y diseños más eficientes y acordes con las necesidades actuales.

Series que dejan de circular

Durante 2026 continúa el retiro de billetes correspondientes a distintas etapas históricas del peso mexicano. Entre ellos se encuentran:

Familia B y C, emitidas en la década de 1990 y denominadas en “nuevos pesos”.

Familias D y D1, introducidas a finales de los noventa y principios de los dos mil, ya expresadas en “pesos”.

Familia F, una de las más recientes, actualmente reemplazada por billetes con tecnología de seguridad más avanzada.

Estas series abarcan diversas denominaciones, desde 10 hasta 1,000 pesos, y comparten una misma condición: al llegar a los bancos, salen definitivamente de circulación.

Monedas también en revisión

El proceso de actualización del efectivo no se limita al papel moneda. Banxico también contempla el retiro gradual de algunas monedas antiguas y conmemorativas que han dejado de ser funcionales para el uso diario o que serán sustituidas por nuevos diseños y materiales.

Para el público, la recomendación es sencilla: los billetes y monedas en retiro siguen siendo válidos y pueden usarse con normalidad. No obstante, si se desea deshacerse de ellos, lo más conveniente es depositarlos en una institución bancaria. Para información detallada y actualizada sobre las piezas en retiro, Banxico mantiene disponible la lista oficial en su sitio web.

