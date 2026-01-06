El peso mexicano enfrentó presión en el mercado cambiario, afectado por el fortalecimiento global del dólar y por un entorno internacional marcado por la persistencia de tensiones geopolíticas. Estos factores incrementaron la cautela entre los inversionistas y se reflejaron en un avance del tipo de cambio.

Al cierre del martes 6 de enero de 2026, el dólar se ubicó en un promedio de 17,96 pesos, lo que representó una depreciación diaria del peso de 0,23% frente al cierre previo de 17,92 unidades, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aun con este retroceso reciente, el peso mantiene un desempeño relativamente estable en el corto plazo: en la última semana el dólar muestra una ligera baja de 0,16% . En una perspectiva anual, la moneda mexicana continúa mostrando fortaleza, con una apreciación acumulada cercana al 13,15% frente al billete verde.

En cuanto a la dinámica del mercado, el tipo de cambio hiló dos sesiones consecutivas al alza, aunque con movimientos moderados. La volatilidad semanal se ubicó en 3,55%, muy por debajo del promedio anual de 9%, lo que sugiere un periodo de mayor estabilidad y fluctuaciones más contenidas de lo habitual.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

EE