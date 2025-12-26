SAT 2026: en estos casos te pueden multar por hacer transferencias

Existen casos específicos en los que el SAT puede llegar a aplicar sanciones o revisiones fiscales, como multas, al hacer transferencias bancarias por irregularidades que el organismo detecta en los movimientos, a continuación te presentamos los casos en donde esto puede llegar a pasar y las repercusiones que pueden tener.

Transferencias de más de 15 mil

Si recibes transferencias constates que sean de montos mayores a 15 mil pesos al mes, el banco se verá obligado a informarle al SAT, aunque no es una sanción directa sí se generará una alerta.

Las multas van desde los mil 400 hasta los $34,730 pesos por no declarar los ingresos, dependiendo del caso. o el cobro del 3% del monto como impuesto.

Uso de conceptos sospechosos

El uso de ciertos términos en los conceptos de pago al hacer transferencias, que hagan alusión a actividades ilegales o a crímenes, activará alertas de seguridad. También aplica si son términos muy ambiguos o simples bromas.

El movimiento será revisado, y si no se puede demostrar su origen, serás sancionado con el cobro del 3% sobre el monto transferido, o multas que pueden llegar a los $34,730 pesos por movimiento realizado.

Transferencias entre cuentas propias

Si transfieres dinero entre tus propias cuentas bancarias, o a cuentas propias de otros bancos, el SAT podría considerarlo erróneamente como un "nuevo ingreso" si no puedes demostrar el origen del recurso, en especial si el monto supera los 15 mil pesos.

Para evitar esta situación deberás conservar estados de cuenta de ambas cuentas, para demostrar que es un traspaso de fondos que ya pagaron impuestos o están exentos.

Las consecuencias por esto son sanciones, incluso si el SAT quiere profundizar, puede hacer una revisión de gabinete.

Préstamos o donativos mayores a $600,000

Cualquier tipo de transferencia, préstamo o donativo que exceda los $600,000 al año debe informarse dentro de los 15 días posteriores a su recepción. De no hacerlo el SAT lo considerará como un ingreso omitido, y se aplicarán sanciones.

Multas que van desde el 50% al 75% del monto no declarado, más recargos. O sanciones que pueden alcanzar los $35,000 por cada operación que se haga.

No cumplir con la declaración anual

Incumplir con la declaración anual obligatoria, no importa el tipo de ingreso que sea y recibas en tu cuenta bancaria, si no se declara ante el SAT, este asumirá que lo estás ocultando.

La sanción por omitir ese tipo de información puede llegar hasta $34,730 pesos por cada operación no reportada, y la posibilidad de que se inicie una auditoría para revisar tus finanzas a fondo.

Transferencias del extranjero o movimientos inusuales

Si recibes transferencias provenientes del extranjero y las cantidades superan el límite que declaras ante el SAT, la alerta se activará al instante, también aplica si se detecta que tus movimientos bancarios no concuerdan con tu perfil fiscal.

Las multas van desde mil 400 hasta $34,730 por cada operación. Si la situación es más grave o se sospecha que se trata de evasión fiscal o lavado de dinero, pueden aumentar hasta $173,230. O también existe el caso de bloquear tu cuenta, si consideran que el movimiento es riesgoso.

