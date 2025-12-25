Buró de crédito: Así puedes borrar el mal historial crediticio y TODOS los registros negativos

El Buró de Crédito concentra la información financiera de millones de personas y empresas en México y es una referencia clave para bancos, comercios y prestadores de servicios al momento de otorgar un crédito. En este contexto, persiste la duda sobre si es posible eliminar un mal historial y cuánto tiempo permanecen los registros negativos.

De acuerdo con la legislación vigente para las Sociedades de Información Crediticia —como Buró de Crédito y Círculo de Crédito—, la información no puede modificarse ni borrarse de manera arbitraria. La ley, en vigor desde 2002, establece derechos para los usuarios, entre ellos la posibilidad de consultar gratuitamente una vez al año el Reporte de Crédito Especial, documento fundamental para revisar deudas, pagos y posibles errores.

¿Qué pasa con el historial negativo?

Los adeudos no pagados pueden mantenerse en el historial hasta seis años, contados desde la fecha del último incumplimiento. Una vez concluido ese plazo, el registro debe eliminarse siempre que:

El monto no supere los límites fijados por la ley.

No exista un proceso judicial en curso.

No haya indicios de fraude.

Si la deuda se liquida, el crédito cambia su estatus a “cerrado” y permanece visible también hasta seis años, pero como constancia de que la obligación fue cumplida.

La normativa es clara: nadie puede “limpiar” el Buró de Crédito de forma inmediata ni fuera de los tiempos legales. Por ello, los servicios que prometen borrar el historial negativo de un día para otro son fraudulentos.

Los créditos activos se reportan mensualmente, aun cuando no tengan saldo pendiente.

La eliminación de un registro negativo no extingue la deuda: el acreedor conserva el derecho de cobro por las vías legales correspondientes.

En síntesis, no existen atajos para borrar el Buró de Crédito. La única vía legítima es cumplir con las obligaciones financieras y esperar los plazos que marca la ley, apoyándose en la revisión periódica del reporte crediticio para mantener un control claro del historial.

