Sam's Club: ¿por qué cambian su horario desde este 12 de mayo?

La forma en que realizamos nuestras compras diarias está en constante evolución, y los gigantes del sector minorista no se quedan atrás en esta transformación. Sam's Club, una de las cadenas de clubes de precio más importantes y concurridas del país, ha anunciado un ajuste definitivo en su esquema de atención al cliente que entra en vigor exactamente hoy.

Este movimiento estratégico busca estandarizar el servicio a nivel nacional, impactando directamente la rutina matutina de miles de socios en Jalisco y el resto de la república. Muchos de ellos acostumbraban acudir a las sucursales a primera hora del día para evitar aglomeraciones, asegurar los mejores productos frescos o surtir sus pequeños negocios antes de abrir al público.

¿Cuál es el nuevo horario oficial en México?

Hasta hace muy poco tiempo, diversas sucursales de la reconocida cadena abrían sus puertas desde las 7:00 de la mañana, un beneficio muy valorado por los emprendedores. Sin embargo, con la nueva disposición que arranca este 12 de mayo de 2026, todas las tiendas en México unificarán sus operaciones, estableciendo una jornada que comenzará a las 8:00 a.m. y concluirá a las 10:00 p.m.

Esto significa, en términos prácticos, que las cortinas metálicas de los establecimientos subirán exactamente una hora más tarde de lo habitual. La empresa implementa esta reducción matutina para homologar sus operaciones, garantizando que todas las unidades del país funcionen bajo el mismo reloj y ofrezcan el mismo nivel de disponibilidad de inventario desde el minuto uno de su apertura.

El verdadero motivo detrás del cambio de horario

Lejos de representar un recorte negativo en la calidad del servicio, la directiva enfoca este cambio estructural en la eficiencia interna y la seguridad integral de los visitantes. Al recorrer la apertura, los colaboradores obtienen un margen de tiempo crucial para realizar maniobras de carga pesada y reabastecer los anaqueles de gran volumen sin interrumpir el tránsito de los clientes.

Además, esta decisión corporativa responde a una estrategia directa frente a la fuerte competencia de otras cadenas internacionales como Costco. Tras la pandemia, el flujo de personas en las tiendas físicas a las 7:00 a.m. disminuyó considerablemente, mientras que los pedidos digitales y las entregas a domicilio subieron como la espuma en todo el territorio nacional.

Los empleados aprovecharán esa valiosa hora extra a puerta cerrada para armar los carritos del servicio Club Pickup y coordinar la compleja logística de envíos. De esta manera, logran fusionar el mundo físico con el digital de forma impecable, preparándose también para temporadas de altísima demanda comercial como el próximo Hot Sale 2026.

Recomendaciones para adaptarte a esta nueva normalidad de compras

Para que este ajuste operativo no te tome por sorpresa ni afecte la logística diaria de tu hogar o emprendimiento, es fundamental replantear tus visitas a la tienda. Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave elaboradas por expertos para seguir aprovechando al máximo tu membresía sin enfrentar contratiempos innecesarios:

Planifica tus visitas con anticipación: Si antes llegabas a las 7:00 a.m. en punto, ahora deberás ajustar tu alarma. Llegar a las 8:00 a.m. te garantizará encontrar pasillos completamente despejados y un catálogo al cien por ciento, con los productos frescos recién acomodados en sus respectivas áreas.

Si antes llegabas a las 7:00 a.m. en punto, ahora deberás ajustar tu alarma. Llegar a las 8:00 a.m. te garantizará encontrar pasillos completamente despejados y un catálogo al cien por ciento, con los productos frescos recién acomodados en sus respectivas áreas. Aprovecha las plataformas digitales al máximo: Recuerda que la aplicación móvil oficial y el sitio web operan ininterrumpidamente las 24 horas del día. Puedes realizar tus pedidos durante la madrugada y simplemente pasar a recogerlos más tarde en la zona designada, ahorrando tiempo valioso en tu jornada.

Recuerda que la aplicación móvil oficial y el sitio web operan ininterrumpidamente las 24 horas del día. Puedes realizar tus pedidos durante la madrugada y simplemente pasar a recogerlos más tarde en la zona designada, ahorrando tiempo valioso en tu jornada. Verifica la vigencia de tu membresía: Ya sea que cuentes con la versión Benefits o la Plus, asegúrate de tenerla activa antes de llegar a la línea de cajas. Las renovaciones también pueden hacerse fácilmente en línea para evitar filas innecesarias en el mostrador de atención a clientes.

Ya sea que cuentes con la versión Benefits o la Plus, asegúrate de tenerla activa antes de llegar a la línea de cajas. Las renovaciones también pueden hacerse fácilmente en línea para evitar filas innecesarias en el mostrador de atención a clientes. Anticipa tus compras mayoristas: Si tienes un negocio propio que depende de estos insumos, coordina tus horarios de abastecimiento considerando que la primera hora de la mañana ahora estará dedicada exclusivamente a la preparación interna de la tienda y la organización del inventario.

En conclusión, este significativo cambio de horario de Sam's Club refleja una adaptación necesaria y urgente a los nuevos hábitos de consumo de los mexicanos. Al priorizar la logística interna y el comercio electrónico, la marca busca ofrecer una experiencia de compra mucho más fluida, segura y verdaderamente eficiente para todos sus socios en el país.

CT