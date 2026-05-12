Martes de Frescura de Walmart: lista completa de productos con más de 50% de descuento

En el Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, además de una política de doble garantía. Si algún producto no satisface al consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para solicitar un cambio o la devolución del dinero.Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas y en la tienda en línea super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda.Además de los precios especiales en productos frescos, la cadena de supermercados anuncia hasta 30% de descuento en salchichonería, 10% en lácteos y hasta 40% en televisores Hisense.Este día, en compras mínimas de 5,000 pesos pagadas con tarjetas de crédito BBVA, Walmart ofrece el código VBBVA6AMY, con el que los clientes obtienen 12 meses sin intereses y 8% de ahorro adicional.Para pedidos en línea, Walmart Pass ofrece envíos sin costo y descuentos en establecimientos como Starbucks. Además, incluye acceso promocional a Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos mensuales o un plan anual de 529 pesos.Frutas y verdurasCarnes y pescados