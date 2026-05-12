Martes de Frescura de Walmart: lista completa de productos con más de 50% de descuento

En el Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, además de una política de doble garantía. Si algún producto no satisface al consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para solicitar un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas y en la tienda en línea super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda.

Además de los precios especiales en productos frescos, la cadena de supermercados anuncia hasta 30% de descuento en salchichonería, 10% en lácteos y hasta 40% en televisores Hisense.

Este día, en compras mínimas de 5,000 pesos pagadas con tarjetas de crédito BBVA, Walmart ofrece el código VBBVA6AMY, con el que los clientes obtienen 12 meses sin intereses y 8% de ahorro adicional.

Para pedidos en línea, Walmart Pass ofrece envíos sin costo y descuentos en establecimientos como Starbucks. Además, incluye acceso promocional a Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos mensuales o un plan anual de 529 pesos.

Ofertas destacadas del Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 57.00 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 26.00 pesos por kilo.

Mandarina clementina Marketside en malla, 907 gramos: 50.00 pesos.

Manzana Envy en bolsa: 39.00 pesos por kilo.

Manzana Granny Smith: 39.00 pesos por kilo.

Manzana Pink Lady: 39.00 pesos por kilo.

Naranja: 30.00 pesos por kilo.

Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.

Pera Bosc: 39.00 pesos por kilo.

Piña miel: 23.00 pesos por kilo.

Sandía roja: 16.00 pesos por kilo.

Toronja: 30.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados