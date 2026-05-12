Martes, 12 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura de Walmart: lista completa de productos con más de 50% de descuento

Conoce las promociones en alimentos y otros departamentos que este día tiene la cadena de supermercados

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EFE/Archivo

En el Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, además de una política de doble garantía. Si algún producto no satisface al consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para solicitar un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas y en la tienda en línea super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda.

Además de los precios especiales en productos frescos, la cadena de supermercados anuncia hasta 30% de descuento en salchichonería, 10% en lácteos y hasta 40% en televisores Hisense.

Este día, en compras mínimas de 5,000 pesos pagadas con tarjetas de crédito BBVA, Walmart ofrece el código VBBVA6AMY, con el que los clientes obtienen 12 meses sin intereses y 8% de ahorro adicional.

Para pedidos en línea, Walmart Pass ofrece envíos sin costo y descuentos en establecimientos como Starbucks. Además, incluye acceso promocional a Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos mensuales o un plan anual de 529 pesos.

Ofertas destacadas del Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 57.00 pesos por kilo.
  • Cebolla blanca: 26.00 pesos por kilo.
  • Mandarina clementina Marketside en malla, 907 gramos: 50.00 pesos.
  • Manzana Envy en bolsa: 39.00 pesos por kilo.
  • Manzana Granny Smith: 39.00 pesos por kilo.
  • Manzana Pink Lady: 39.00 pesos por kilo.
  • Naranja: 30.00 pesos por kilo.
  • Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.
  • Pera Bosc: 39.00 pesos por kilo.
  • Piña miel: 23.00 pesos por kilo.
  • Sandía roja: 16.00 pesos por kilo.
  • Toronja: 30.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res marinada SuKarne, 600 gramos: 216.00 pesos.
  • Arrachera de res SuKarne marinada ligera, 600 gramos: 218.00 pesos.
  • Carne molida de cerdo: 118.00 pesos por kilo.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 149.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de cerdo: 128.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 163.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo deshebrada Alco, 300 gramos: 73.00 pesos.
  • Pechuga de pollo deshebrada SuKarne, 300 gramos: 83.00 pesos.
  • Pechuga de pollo importada sin hueso: 495.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 169.00 pesos por kilo.
  • Pierna de cerdo en trozo: 124.00 pesos por kilo.
  • Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos por kilo.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones