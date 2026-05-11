La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes 11 de mayo del 2025 un 0.56 % para sumar cuatro cierres positivos en las últimas cinco jornadas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), alcanzó las 70 mil 246.3 unidades, en una sesión con ganancias a nivel mundial.

El mercado mexicano abrió la segunda semana de mayo con ese avance tras una ganancia del 2.94 % la semana pasada.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, destacando los avances de tres principales índices en Estados Unidos", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0.56 % para apuntarse avances en cuatro de las últimas cinco sesiones" .

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Orbia (+2.77 %), Megacable (+2.75 %), Industrias Peñoles (+2.52 %), GCC (+1.91 %) y Femsa (+1.69 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que este lunes el mercado mexicano cerró al alza y con ese movimiento en lo que va de mayo acumula un avance del 3.52 %, y en lo que va de 2026 su rendimiento es del 9.23 por ciento.

En la jornada, e l peso mexicano se depreció un 0.05 % frente al dóla r, al cotizar en 17.2 unidades por billete verde, frente a los 17.19 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 154 millones de títulos por un importe de 18 mil 587 millones de pesos.

De las 750 empresas que cotizaron en la sesión, 384 cerraron con sus precios al alza, 347 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM