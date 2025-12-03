Venta Nocturna Liverpool: ¿Aplica solo en tiendas físicas o también en línea?

La Venta Nocturna de Liverpool se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México, ya que durante sus jornadas es posible encontrar descuentos y promociones exclusivas en un amplio abanico de productos, que van desde muebles hasta ropa, accesorios y artículos de belleza.

Este evento se realiza cuatro veces al año y coincide con fechas estratégicas, como el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario de la tienda y la temporada decembrina. Cada edición suele durar entre dos y tres días, periodo en el que los clientes pueden aprovechar al máximo las rebajas que ofrece la cadena departamental.

Una de las preguntas más frecuentes entre los compradores es si las promociones aplican únicamente en las tiendas físicas o también en línea. De manera oficial, Liverpool ha confirmado que las ofertas están disponibles tanto en sus sucursales como en su página web y aplicación móvil.

¿Cuándo será la última Venta Nocturna?

La Venta Nocturna se llevará a cabo del viernes 5 al domingo 7 de diciembre, periodo en el que todas las sucursales de Liverpool en el país operarán en su horario habitual: de 11:00 a 21:00 horas. Aunque el nombre del evento hace alusión a actividades nocturnas, la dinámica se mantendrá durante todo el día, con la oferta comercial distribuida a lo largo de la jornada.

En paralelo, las compras en línea mediante la aplicación Liverpool Pocket y el sitio web oficial estarán disponibles las 24 horas, desde el primer minuto del viernes hasta las 23:59 horas del domingo. Esto permitirá a los clientes acceder a promociones sin restricción horaria y evitar las posibles aglomeraciones en tiendas físicas.

A ello se suman beneficios exclusivos para los usuarios de las tarjetas Liverpool y Liverpool VISA, quienes obtienen descuentos adicionales y promociones especiales. También se ofrecen facilidades como compras a meses sin intereses y la alternativa de recoger los pedidos en sucursal mediante el sistema Click & Collect. Todo esto convierte la experiencia de compra en una opción más práctica y atractiva para los consumidores.

