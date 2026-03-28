A raíz de la pandemia de COVID-19 en 2020, muchas empresas adoptaron el modelo de trabajo remoto, con el cual los trabajadores permanecen en casa o realizan turnos mixtos, intercalando la asistencia a la oficina con el trabajo desde el hogar. Ante esto, los empleados se preguntan si tienen derecho a recibir aguinaldo y cuánto se les debe pagar si realizan home office en 2026, a seis años de que comenzara esta modalidad.

¿Qué es el aguinaldo?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que el aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores, independientemente de su modalidad de trabajo, y se debe recibir de manera obligatoria, con motivo de las celebraciones navideñas, a manera de premio por un año laborado.

También, la LFT señala que las y los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, tienen derecho a recibir aguinaldo. Aclara que esta prestación laboral aplica para todas las personas trabajadoras que prestan sus servicios de manera subordinada a un patrón cuya relación de trabajo se rija por la Ley Federal del Trabajo.

El aguinaldo para trabajadores que hacen home office

El pago del aguinaldo para quienes realizan home office también corresponde al salario de 15 días mínimo, como todos los trabajadores, y en caso de que no tengan ese periodo trabajado, se calcula de la misma manera que si se estuviera presente en la empresa y se debe recibir la parte proporcional del mismo cuando se tiene menos de un año.

Durante la época de la pandemia de COVID-19 se aceleró la transición al trabajo desde casa, y las empresas ajustaron sus políticas para garantizar que los derechos de los empleados, incluido el aguinaldo, se mantengan.

Como un derecho establecido en la LFT, el aguinaldo debe pagarse a todos los trabajadores antes del 20 de diciembre.

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