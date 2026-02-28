Durante la madrugada del pasado miércoles 25 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el impacto de este ajuste se resentirá en varios sectores de la economía.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que la reducción de la jornada laboral, de manera gradual hasta 2030, impactará en por lo menos, a 11 sectores económicos.

Según el IMCO, la reforma laboral impactará más a estos: industria extractiva, transportes y comunicaciones, comercio, industria manufacturera y servicios profesionales, financieros y corporativos.

Porcentaje de la población ocupada que trabaja más de 40 horas y más de cinco días a la semana por sector:

Industria extractiva: 34%

Transportes y comunicaciones: 31%

Comercio: 30%

Industria manufacturera: 28%

Servicios profesionales, financieros y corporativos: 26%

Se prevé que la reforma entre en vigor el próximo 1 de mayo, de acuerdo con la declaración del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el 3 de diciembre de 2025, día en que fue presentada esta iniciativa.

La reforma constitucional para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas fue aprobada por 411 votos a favor y 58 en contra.

Tras su aval en la Cámara de Diputados, fue enviada a los congresos de las entidades federativas con el fin de que la aprueben, lo que se prevé que ocurra.

