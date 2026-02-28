Pensión IMSS: ¿Se retrasará el pago de marzo 2026?

Para quienes reciben la Pensión del IMSS, la fecha de depósito es importante para organizar sus gastos mes a mes. Por eso, si existen dudas sobre un posible retraso en el pago de marzo de 2026, lo mejor es revisar el calendario oficial y confirmar qué ocurrirá en ese caso.

¿Se retrasará el pago de la Pensión IMSS de marzo 2026?

El depósito correspondiente a marzo de 2026 no tendrá ningún retraso. De acuerdo con el calendario oficial de pagos del IMSS, la pensión se depositará el lunes 2 de marzo de 2026, ya que el día 1 cae en domingo y es día inhábil.

Para poner un ejemplo de "retraso", se puede mencionar lo que ocurrió en febrero, cuando el primer día del mes fue inhábil por caer en fin de semana (también en domingo) y el lunes 2 fue día festivo, es decir, tampoco hubo operaciones bancarias, esto, en sustitución del 5 de febrero por el Aniversario de la Promulgación de la Constitución.

El depósito correspondiente a febrero se realizó hasta el martes 3 de febrero, pero en el caso de marzo se realizará el día que corresponde: el primer lunes hábil del mes.

De acuerdo con el Calendario de pago de pensiones 2026 del IMSS, las fechas oficiales de dispersión para cada mes son las siguientes:

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Martes | 3 de febrero

Marzo | Lunes | 2 de marzo

Abril | Miércoles | 1 de abril

Mayo | Lunes | 4 de mayo

Junio | Lunes | 1 de junio

Julio | Miércoles | 1 de julio

Agosto | Lunes | 3 de agosto

Septiembre | Martes | 1 de septiembre

Octubre | Jueves | 1 de octubre

Noviembre | Lunes | 2 de noviembre

Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Como puede observarse, marzo mantiene su pago en el primer día hábil del mes.

Recomendaciones para evitar contratiempos con la Pensión IMSS

Aunque en marzo de 2026 no existe un retraso en el pago de la Pensión IMSS, conviene consultar el calendario oficial para verificar la fecha exacta de depósito y planear pagos, organizar gastos fijos y prevenir contratiempos relacionados con fines de semana o días inhábiles.

