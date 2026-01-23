Viernes, 23 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Tarjeta del Bienestar: Así puedes evitar las comisiones por cobrar en otros bancos

Dichas comisiones siempre deben aparecer en la pantalla de cualquier cajero

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuáles son las comisiones por sacar dinero en cajeros ajenos al Banco del Bienestar? EL INFORMADOR / ARCHIVO

¿Cuáles son las comisiones por sacar dinero en cajeros ajenos al Banco del Bienestar? EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las personas beneficiarias de los programas del Bienestar, como es bien sabido, reciben sus pagos bimestrales a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, el cual suelen retirar en el mismo. No obstante, no todos cuentan con una sucursal cercana, o por practicidad, prefieren sacar el pago a través de otros bancos.

Los retiros en cajeros de bancos ajenos al propio, suelen cobrar comisiones, por lo que a continuación te explicamos cuales son las comisiones establecidas para este 2026.

Estas son las comisiones para retirar dinero con la Tarjeta del Bienestar el otros bancos

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estas comisiones se aplican debido al uso de cajeros automáticos de un banco ajeno. Además, también depende de la ubicación y del giro comercial del lugar donde están instalados.

Lee: Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el pago HOY, viernes 23 de enero de 2026?

Estas son las comisiones: 

  • Compartamos: 12 pesos
  • ABC Capital: 12.93 pesos
  • Inbursa: 15 pesos
  • Bancoppel: 15.52 pesos
  • Banjercito: 16 pesos
  • Banbajío: 20 pesos
  • Ve por Más: 20 pesos
  • Banco Autofin: 20 pesos
  • Mifel: 23 pesos
  • Banregio: 25 pesos
  • CiBanco: 25 pesos
  • Banco Azteca: 25.86 pesos
  • BBVA: de 29.50 a 33 pesos
  • HSBC: 29.90 pesos
  • Santander: de 27 a 30 pesos
  • Scotiabank: 30 pesos
  • Afirme: 30 pesos
  • Banorte: 30 pesos
  • Interbanco: 30 pesos
  • Bansí: 35 pesos
  • Multiva: 40 pesos

Lee: Hey, banco: Arranca en México el nuevo banco digital

Dichas comisiones deben aparecer en la pantalla de cualquier cajero, con el fin de que el usuario decida si realizar la operación o no.

Como recomendación, es preferible usar cajeros que correspondan a tu banco para evitar pagar comisiones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones