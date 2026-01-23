Tarjeta del Bienestar: Así puedes evitar las comisiones por cobrar en otros bancos

Las personas beneficiarias de los programas del Bienestar, como es bien sabido, reciben sus pagos bimestrales a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, el cual suelen retirar en el mismo. No obstante, no todos cuentan con una sucursal cercana, o por practicidad, prefieren sacar el pago a través de otros bancos.Los retiros en cajeros de bancos ajenos al propio, suelen cobrar comisiones, por lo que a continuación te explicamos cuales son las comisiones establecidas para este 2026.De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estas comisiones se aplican debido al uso de cajeros automáticos de un banco ajeno. Además, también depende de la ubicación y del giro comercial del lugar donde están instalados.Estas son las comisiones: Dichas comisiones deben aparecer en la pantalla de cualquier cajero, con el fin de que el usuario decida si realizar la operación o no.Como recomendación, es preferible usar cajeros que correspondan a tu banco para evitar pagar comisiones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL