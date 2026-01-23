Tarjeta del Bienestar: Así puedes evitar las comisiones por cobrar en otros bancos

Las personas beneficiarias de los programas del Bienestar, como es bien sabido, reciben sus pagos bimestrales a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, el cual suelen retirar en el mismo . No obstante, no todos cuentan con una sucursal cercana, o por practicidad, prefieren sacar el pago a través de otros bancos.

Los retiros en cajeros de bancos ajenos al propio, suelen cobrar comisiones, por lo que a continuación te explicamos cuales son las comisiones establecidas para este 2026.

Estas son las comisiones para retirar dinero con la Tarjeta del Bienestar el otros bancos

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estas comisiones se aplican debido al uso de cajeros automáticos de un banco ajeno. Además, también depende de la ubicación y del giro comercial del lugar donde están instalados.

Estas son las comisiones:

Compartamos: 12 pesos

12 pesos ABC Capital: 12.93 pesos

12.93 pesos Inbursa: 15 pesos

15 pesos Bancoppel: 15.52 pesos

15.52 pesos Banjercito: 16 pesos

16 pesos Banbajío: 20 pesos

20 pesos Ve por Más: 20 pesos

20 pesos Banco Autofin: 20 pesos

20 pesos Mifel: 23 pesos

23 pesos Banregio: 25 pesos

25 pesos CiBanco: 25 pesos

25 pesos Banco Azteca: 25.86 pesos

25.86 pesos BBVA: de 29.50 a 33 pesos

de 29.50 a 33 pesos HSBC: 29.90 pesos

29.90 pesos Santander: de 27 a 30 pesos

de 27 a 30 pesos Scotiabank: 30 pesos

30 pesos Afirme: 30 pesos

30 pesos Banorte: 30 pesos

30 pesos Interbanco: 30 pesos

30 pesos Bansí: 35 pesos

35 pesos Multiva: 40 pesos

Dichas comisiones deben aparecer en la pantalla de cualquier cajero , con el fin de que el usuario decida si realizar la operación o no.

Como recomendación, es preferible usar cajeros que correspondan a tu banco para evitar pagar comisiones.

