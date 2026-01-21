El trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica se encuentra disponible para los adultos mayores en México, sin embargo, la implementación gradual de este documento ha generado dudas respecto a su obligatoriedad y si es necesaria para obtener la credencial Inapam.

Aunque la CURP tradicional continúa vigente, la nueva modalidad incorpora datos biométricos como huellas dactilares, fotografía, firma e iris, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de identificación oficial en el país.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la CURP biométrica será obligatoria para toda la población mexicana hacia finales de febrero de 2026. Sin embargo, su adopción se está realizando por etapas.

¿Es necesario tramitar la CURP biométrica para la credencial Inapam?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob), la CURP biométrica no sustituye de inmediato otros documentos ni es, por ahora, un requisito obligatorio para tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) , aunque se prevé que en el futuro facilite la validación de identidad en programas sociales.

¿Cómo es el trámite de la CURP biométrica para adultos mayores?

Según lo establecido por el Registro Nacional de Población (Renapo), los adultos mayores cuentan con dos vías principales para integrar sus datos biométricos al sistema nacional.

La primera es mediante transferencia de datos. Esto aplica cuando la persona ya proporcionó información biométrica a otra autoridad federal o estatal, por ejemplo, durante trámites de identificación previos.

En estos casos, los datos pueden transferirse al Renapo siempre que el titular otorgue su autorización expresa, de acuerdo con los lineamientos de protección de datos personales.

La segunda opción es la asistencia presencial. Los adultos mayores pueden acudir directamente a módulos autorizados del Registro Civil o a módulos CURP específicos en su entidad para realizar la captura de huellas, fotografía, firma y otros datos biométricos. Este procedimiento es gratuito y no requiere intermediarios.

Para realizar el trámite, los adultos mayores deben presentar:

CURP certificada, la cual contiene la leyenda de verificación con el Registro Civil.

Identificación oficial vigente (entre las aceptadas se encuentran la credencial del INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y credenciales institucionales del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Bienestar).

El acta de nacimiento actualizada solo es obligatoria para personas de 0 a 18 años, por lo que no se solicita a adultos mayores.

Primero, se puede agendar una cita en el módulo CURP correspondiente.

Después, se acude al módulo más cercano con los documentos requeridos. En el lugar se capturan los datos biométricos y, una vez concluido el proceso, el comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población se envía al correo electrónico del solicitante.

De acuerdo con Renapo y con lineamientos publicados por la Secretaría de Gobernación, este proceso busca hacer más seguro y confiable el sistema de identificación en México, sin afectar los derechos ni el acceso a servicios de los adultos mayores.

MB