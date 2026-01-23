¿El SAT bloquea transferencias que sobrepasan el MTU? Esto debes saber

En materia de finanzas, en este 2026, ha surgido últimamente una duda muy común entre los usuarios en los bancos en México: ¿Es el SAT quien bloquea los pagos cuando se supera el MTU? La respuesta corta para aquellos interesados en conocer todo sobre el Monto Transaccional del Usuario es no. Ahora te lo explicamos y aclaramos algunas de tus dudas.

¿Qué es el MTU y por qué bloquea las transferencias?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es una medida de seguridad obligatoria implementada por la CNBV desde el año pasado, y por los bancos desde el 1 de enero de 2026. Su función es poner un tope a lo que se puede transferir por operación para evitar que, en caso de hackeo, vacíen una cuenta.

Si se intenta enviar más dinero del límite configurado en la app bancaria de un usuario (que por defecto suele ser de 12 mil 800 pesos), el banco rechazará la operación por seguridad. El SAT no interviene en este bloqueo inmediato.

Consejos para evitar bloqueos en 2026

Para que los movimientos financieros fluyan sin contratiempos este año, sigue estas recomendaciones:

Ajusta tu MTU: Entra a tu app bancaria y personaliza tu límite diario. Así evitarás que el banco bloquee tus pagos importantes por error.

Entra a tu app bancaria y personaliza tu límite diario. Así evitarás que el banco bloquee tus pagos importantes por error. Cuida los conceptos de pago: Evita palabras que sugieran actividades ilícitas o conceptos de broma.

Evita palabras que sugieran actividades ilícitas o conceptos de broma. Ten sustento legal: Si vas a transferir montos grandes que superen tu MTU, asegúrate de tener contratos, facturas o comprobantes que avalen el origen lícito de ese dinero por si el SAT solicita aclaraciones.

Entonces, si tu transferencia fue rechazada, no te asustes con el SAT; lo más probable es que necesites entrar a tu banca móvil y ajustar tu configuración de seguridad MTU para autorizar montos mayores.

