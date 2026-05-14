¿Qué podrás pagar con las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

¡Prepárate para vivir la máxima fiebre futbolera desde tu propia cartera! El Banco de México (Banxico) acaba de lanzar este mes de mayo de 2026 una espectacular colección de 12 monedas conmemorativas para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el histórico torneo que organizamos en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Esta jugada maestra del banco central pone a circula r piezas increíbles que rinden un merecido homenaje a nuestras sedes mundialistas y a la cultura nacional . Sin embargo, la gran sorpresa que tiene a todos hablando radica en su utilidad diaria , ya que no solo sirven para adornar vitrinas, sino para dinamizar la economía local.

Si te preguntas qué podrás pagar exactamente con las monedas conmemorativas del Mundial 2026, la respuesta te encantará: ¡absolutamente todo lo que imagines! Banxico confirmó de manera oficial que las cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos tienen curso legal en todo el territorio nacional.

Esto significa que puedes usarlas con total libertad para pagar el pasaje del transporte público, comprarte una tradicional torta ahogada en el Centro, liquidar la cuenta del supermercado o invitar los refrescos para ver el partido con tus amigos. Ningún comercio, tienda de conveniencia o prestador de servicios puede rechazarlas, ya que valen exactamente lo mismo que cualquier otro billete o moneda de esa denominación que llevas en el bolsillo.

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El diseño que enamora: La Minerva y los símbolos de México

Los diseños de estas cuatro piezas de 20 pesos te robarán el aliento, especialmente porque celebran a nuestras ciudades sede con un toque profundamente mexicano y lleno de orgullo.

La moneda dedicada a nuestra hermosa Guadalajara presume a la icónica Glorieta de La Minerva en todo su esplendor, un verdadero tributo a la perla tapatía; la pieza de la Ciudad de México muestra a un hábil futbolista dominando el balón junto al majestuoso Ángel de la Independencia, y la versión de Monterrey luce el imponente Cerro de la Silla junto al Paseo Santa Lucía. Una cuarta moneda engloba a todo México con un imponente jaguar, mariposas monarca y un balón de futbol, demostrando la enorme biodiversidad de nuestro territorio.

Para los amantes del brillo, la exclusividad y la inversión a largo plazo, Banxico también lanzó ocho monedas de metales finos que deslumbran a cualquiera que las observe. Hablamos de cuatro piezas que la institución acuñó en oro puro con un valor nominal de 25 pesos y cuatro monedas de plata pura con denominación de 10 pesos.

Aunque técnicamente tienen validez oficial para realizar transacciones, su valor real en el mercado de metales supera por mucho esa cifra grabada, por lo que su destino principal es el coleccionismo de alto nivel. Estas joyas numismáticas incluyen grabados espectaculares del Templo Mayor, el simpático ajolote, la pirámide de Kukulkán y la icónica Calavera Garbancera de José Guadalupe Posada.

¿Por qué Banxico lanza estas monedas ahora?

¿Por qué está sucediendo esto ahora y qué eventos previos nos llevaron a este emocionante punto? La respuesta combina la pasión deportiva internacional con una brillante estrategia económica y cultural.

A sólo unas semanas de que ruede el balón oficialmente en el Mundial 2026, Banxico aprovecha el inmenso fervor global para proyectar la riqueza histórica de México ante los ojos del mundo entero. Emitir monedas conmemorativas antes de un evento de talla internacional representa una arraigada tradición que fortalece la identidad nacional y fomenta el ahorro.

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Existen casos similares en el pasado que demuestran el éxito rotundo de estas iniciativas, como las codiciadas monedas bimetálicas de 20 pesos del Centenario de la Revolución Mexicana. En términos técnicos, el concepto de "curso legal" significa que el Estado mexicano garantiza el valor de la moneda para liquidar cualquier tipo de deuda pública o privada, obligando a todos los establecimientos a aceptarla como dinero real.

¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026?

Consigues las piezas de 20 pesos directamente en las ventanillas de cualquier sucursal bancaria a partir del 18 de mayo, mientras que la Casa de Moneda y los distribuidores autorizados venden en exclusiva las ediciones de oro y plata.

¿De qué material son las monedas de 20 pesos?

Banxico fabrica estas piezas bimetálicas con un centro de alpaca plateada y un anillo perimétrico de aleación de bronce y aluminio.

JM