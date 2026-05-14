Miles de usuarios mexicanos se preparan para recibir con los brazos abiertos la temporada de ventas en línea más grande del año. El Hot Sale 2026 iniciará el próximo lunes 25 de mayo y se mantendrá hasta el martes 7 de junio , lo que dará un periodo de varios días para que compradores de todo el país adquieran productos de sus marcas preferidas a precios más bajos.

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La campaña anual, organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), tiene el objetivo de impulsar el mercado digital en México, por ello ofrece alternativas de compra mucho más atractivas que las del resto del año, como descuentos, promociones, rebajas y beneficios adicionales .

La popularidad del Hot Sale ha atraído a miles de personas que buscan comprar sin gastar demasiado; sin embargo, también ha llamado la atención de sitios web falsos y estafadores en línea que buscan aprovecharse de esta iniciativa para engañar a los compradores y robar sus datos.

Comprar en línea puede pasar de ser una experiencia divertida a un escenario que ponga en riesgo tu seguridad financiera, por ello a continuación te compartimos algunos pasos que debes seguir para protegerte al comprar en internet.

¿Cómo evitar fraudes y estafas en compras en línea durante el Hot Sale 2026?

De acuerdo con el blog de educación financiera de BBVA, estas son algunas recomendaciones para evitar fraudes y estafas cuando realizas compras en línea:

1. Compra solo en páginas oficiales

Verifica que estés realizando tu compra en la página oficial de la tienda o empresa. Puedes revisar que los logotipos sean originales y se vean claros y nítidos. También revisa que la liga o URL del sitio no tenga faltas de ortografía ni palabras extrañas. Asegúrate además de que las fotografías no estén pixeladas.

2. Evita pagos directos a través de mensajes, depósitos o transferencias

No adquieras productos mediante métodos que no protegen al comprador , como transferencias, depósitos o pagos fuera de plataformas seguras. Estas son señales de alerta. Prioriza el uso de tarjetas de crédito o servicios que ofrecen reembolso si algo sale mal y guarda siempre tus comprobantes de compra.

3. Detecta publicidad engañosa

Si un portal no detalla las características del producto, tiene precios demasiado bajos en comparación con otras tiendas , utiliza fotografías de mala calidad o no muestra claramente el monto final, probablemente se trate de un sitio falso que busca cometer fraude contra los consumidores.

4. No compartas información personal o datos sensibles

Ningún portal oficial te pedirá datos personales o bancarios por chat o redes sociales , como números de tarjeta, claves, NIP o códigos de seguridad. Si alguien solicita esta información, no confíes en la página y evita realizar compras ahí.

Los sitios oficiales únicamente solicitan información personal o bancaria al momento de concretar el pago dentro de plataformas seguras.

5. Guarda comprobantes de todo

Toma capturas de pantalla de tus pedidos y conserva todos los correos con comprobantes y confirmaciones de compra. Estos documentos pueden servir como evidencia en caso de que necesites reportar un fraude ante tu banco o las autoridades.

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Con la llegada del Hot Sale 2026, especialistas recomiendan mantener precaución y verificar cada compra antes de realizar cualquier pago, ya que la seguridad digital será clave para evitar fraudes durante una de las temporadas comerciales más importantes del año.

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