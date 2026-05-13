Banco de México emite 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Banco de México (Banxico) presentó una colección especial de monedas conmemorativas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , un lanzamiento que combina el entusiasmo deportivo con elementos clave de la identidad cultural del país.

En total, son 12 piezas que celebran la participación de México como una de las sedes del torneo, junto a EU y Canadá. De ellas , nueve están dedicadas a las ciudades anfitrionas dentro del territorio nacional, es decir, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Un homenaje a las sedes mundialistas

Cada una de las monedas diseñadas para estas ciudades incorpora símbolos emblemáticos que las representan. En el caso de la capital, la pieza muestra a un futbolista acompañado del Ángel de la Independencia, uno de los íconos más reconocibles del país.

El lanzamiento de esta colección también funciona como un recordatorio del papel histórico de México en el fútbol internacional.EFE/ Banco de México

Para Guadalajara, el diseño incluye la figura de la Minerva, mientras que la moneda de Monterrey presenta la Fuente de Crisol, acompañada de elementos futbolísticos que refuerzan el carácter del evento.

Todas estas piezas llevan la inscripción “Copa Mundial de la FIFA 2026”, consolidando su valor como objetos de colección y memoria histórica.

¿Cuánto valen las monedas especiales del mundial?

La colección está compuesta por cuatro monedas bimetálicas de uso corriente, con valor de 20 pesos y forma dodecagonal, además de ocho piezas elaboradas en metales finos: cuatro de oro y cuatro de plata, con valores faciales de 25 y 10 pesos, respectivamente.

Estas monedas fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México y, en el caso de las de circulación diaria, todas comparten el Escudo Nacional en el anverso con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Entre las piezas más llamativas destaca una moneda de oro que incorpora un diseño simbólico con un balón de fútbol, un jaguar y elementos naturales como flores de cempasúchil y mariposas monarca, en una clara referencia a la riqueza cultural y biodiversidad del país.

México y su historia mundialista

El lanzamiento de esta colección también funciona como un recordatorio del papel histórico de México en el fútbol internacional. La edición de 2026 marcará la tercera ocasión en que el país sea sede de una Copa del Mundo, tras los torneos de Copa Mundial de la FIFA 1970 y Copa Mundial de la FIFA 1986.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, un recinto emblemático que volverá a ser protagonista en la historia del fútbol global. Este recinto será el único en el mundo en haber sido escenario de tres inauguraciones mundialistas, consolidando su estatus como un templo del fútbol global.

TG