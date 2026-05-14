Bolsa Mexicana retrocede a pesar de ganancias a nivel global: IPC cae 1.4%

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves 14 de mayo del 2026 un 1.4 %, para cerrar en negativo en tres de las últimas cinco sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 69 mil 206.85 unidades, en una jornada con ganancias en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo sobre la reunión de Trump y Xi Jinping, principalmente en emisoras del sector tecnológico", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 1.4 %, su mayor caída desde el 27 de abril" cuando retrocedió un 1.79 por ciento.

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Volaris (-5.08 %), Banorte (-3.79 %), Pinfra (-3.2 %), Industrias Peñoles (-2.93 %) y Sigma (-2.34 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que a pesar de la caída de este jueves, el mercado mexicano registró un avance de 1.99 % en lo que va de mayo y su rendimiento en lo que va de 2026 es del 7.62 por ciento.

"El IPC terminó la sesión a la baja. Por emisora, 32 de las 35 principales que componen el índice terminaron en terreno negativo", indicó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.29 % frente al dólar , al cotizar en 17.23 unidades por billete verde, frente a los 17.18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 171.3 millones de títulos por un importe de 25 mil 532 millones de pesos.

De las 770 empresas que cotizaron en la sesión, 427 cerraron con sus precios al alza, 317 registraron pérdidas y 26 se mantuvieron sin cambios.

JM