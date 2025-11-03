Con el fin de adoptar prácticas más seguras en materia de retiros y depósitos, la Asociación de Bancos de México (ABM) hará obligatorio presentar una identificación de operaciones para la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y otras ilegalidades.

Según el acuerdo "Mejores Prácticas para Programas de Cumplimiento de Sanciones Económicas", emitido en 2023: “La banca mexicana implementará una serie de medidas orientadas a combatir el crimen financiero”.

Una de las medidas que más ha hecho eco es que a partir del 1 de julio de 2026, las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos de 140 mil pesos en adelante deberán presentar una identificación.

Sumado a lo anterior y de acuerdo con El Financiero, las transferencias internacionales que sean realizadas o recibidas por personas físicas —a partir del 30 de junio de 2027—, deberán hacerse solo entre cuentahabientes.

Si se diera el caso de que las transferencias se paguen en efectivo, los usuarios estarán obligados a registrarse mediante una identificación oficial vigente y el registro de un dato biométrico. Tales pagos estarán limitados a un máximo de 350 dólares por remesa y a no más de 900 dólares por mes por persona beneficiaria.

Es bajo este contexto que la ABM propondrá a las autoridades hacer los pagos de remesas en efectivo a través de instituciones no bancarias, que se sujeten a las medidas de identificación, control y límites de monto antes señalados.

