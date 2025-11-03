Buen Fin 2025: ¿Qué promociones tendrá Aeroméxico este año?

Si estás planeando hacer un viaje para el próximo año 2026, durante el Buen Fin 2025 que se realizará del 13 al 17 de noviembre, podrás acceder a tarifas especiales en vuelos nacionales e internacionales, con ofertas exclusivas de Aeroméxico.

Con las promociones de esta aerolínea, podrás viajar a los mejores destinos del mundo con beneficios adicionales y opciones de pago flexibles.

Aeroméxico ofrecerá promociones y tarifas especiales, además de meses sin intereses. También podrás aprovechar el pago con tarjetas bancarias y beneficios adicionales con Aeroméxico Rewards.

Los destinos más populares durante el Buen Fin incluyen Cancún, Madrid, Nueva York y Buenos Aires.

¿Qué promociones puedes esperar con Aeroméxico?

Cada año, Aeroméxico se suma al Buen Fin con descuentos y beneficios especiales. En ediciones recientes se han ofrecido promociones en vuelos seleccionados.

Beneficios de viajar en Buen Fin con Aeroméxico Rewards

Si ya eres parte de Aeroméxico Rewards, puedes acumular y canjear Puntos Aeroméxico Rewards en tus compras.

Además, durante eventos como el Buen Fin suelen existir bonos de puntos o promociones dobles. Consulta cómo acumular puntos en Aeroméxico Rewards y aprovecha al máximo tus beneficios.

