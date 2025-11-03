Buen Fin 2025: ¿Cuántos días quedan para registrar tu negocio?

El Buen Fin 2025 está cada vez más cerca. Este evento nacional se caracteriza por ofrecer descuentos y promociones en México , durante el mes de noviembre, con el objetivo de impulsar la economía del país, así como beneficiar a los consumidores con ofertas en una gran variedad de productos y servicios.

Este año se conmemoran los XV años del programa, y se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con 5 días de increíbles promociones en miles de negocios. Asimismo, se incluirá el día inhábil que corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.

En este sentido, muchos negocios ya se han registrado para poder utilizar la marca y logo de El Buen Fin . No obstante, quedan pocos días para poder registrarse. A continuación te damos los detalles.

¿Cuáles son los beneficios de inscribirse en El Buen Fin 2025?

Todas las empresas y negocios registrados en el portal oficial de El Buen Fin, https://www.elbuenfin.org, tienen los siguientes beneficios:

Pueden ser consultados por el público en general, permitiendo aumentar el número de visitantes directos tanto al comercio como al sitio web.

Todas las empresas registradas tienen el respaldo de los organizadores y aliados de El Buen Fin, y podrán descargar el manual de identidad y uso de marca, así como el logotipo oficial.

Los comercios tendrán acceso a los materiales y recursos que El Buen Fin ofrece de manera gratuita, para mejorar la competitividad para evento digitales.

Podrán solicitar su inscripción al Sorteo organizado por el SAT.

Podrán afiliarse a los programas de ConciliaExprés y CopyAdvise que la PROFECO pone a su disposición.

¿Cuántos días quedan para registrar tu negocio?

El portal de El Buen Fin, https://www.elbuenfin.org, estará habilitado para el registro de los participantes hasta el próximo 12 de noviembre, por lo que quedan 9 días para poder registrar los negocios.

Al hacer el registro, se solicitará varia información. Si se cumple con todos los requisitos, los negocios quedarán registrados con éxito.

Por el contrario, si no se cumple con alguno o varios de los requisitos, no se podrá completar el registro.

