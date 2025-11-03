Buen Fin 2025: ¿Cuántos días quedan para registrar tu negocio?

El Buen Fin 2025 está cada vez más cerca. Este evento nacional se caracteriza por ofrecer descuentos y promociones en México, durante el mes de noviembre, con el objetivo de impulsar la economía del país, así como beneficiar a los consumidores con ofertas en una gran variedad de productos y servicios.Este año se conmemoran los XV años del programa, y se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con 5 días de increíbles promociones en miles de negocios. Asimismo, se incluirá el día inhábil que corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.En este sentido, muchos negocios ya se han registrado para poder utilizar la marca y logo de El Buen Fin. No obstante, quedan pocos días para poder registrarse. A continuación te damos los detalles.Todas las empresas y negocios registrados en el portal oficial de El Buen Fin, https://www.elbuenfin.org, tienen los siguientes beneficios:El portal de El Buen Fin, https://www.elbuenfin.org, estará habilitado para el registro de los participantes hasta el próximo 12 de noviembre, por lo que quedan 9 días para poder registrar los negocios.Al hacer el registro, se solicitará varia información. Si se cumple con todos los requisitos, los negocios quedarán registrados con éxito. Por el contrario, si no se cumple con alguno o varios de los requisitos, no se podrá completar el registro. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL