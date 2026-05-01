¿Se prepara un hot dog creyendo consumir buena carne? Piénselo dos veces. Un reciente estudio de la Procuradiría Federal del Consumidor (Profeco) sobre salchichas hizo una revelación: cinco productos tienen menos proteína de la que declaran.

Detalles del análisis de la Profeco

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en su reciente edición de análisis, evaluó exhaustivamente 37 productos comercializados en México . El objetivo principal fue verificar:

La calidad sanitaria.

El contenido de agua.

Los niveles de nitritos.

El estricto cumplimiento de la NOM-051 sobre etiquetado en embutidos tipo Viena y Frankfurt.

Comunicado de la Profeco. X / @Profeco

Lee también: Coparmex Jalisco llama a fortalecer el diálogo social y la paz laboral

El engaño en la etiqueta nutricional; ¿qué marcas están involucradas?

La investigación oficial detectó que cinco productos específicos presentan un déficit importante , ya que tienen menos proteína de la que presumen en sus empaques. Marcas de alto consumo como Bafar y Capistrano Clásica encabezan esta lista de infractores, induciendo al error a miles de compradores que buscan opciones ricas en macronutrientes para complementar su dieta diaria sin gastar de más.

Para ilustrar la magnitud del problema, la presentación Viena de la marca Bafar promete entregar 6 gramos de proteína por porción, pero los análisis de laboratorio demostraron que apenas contiene 4.8 gramos. Por su parte, Capistrano Clásica asegura aportar 10.04 gramos de este nutriente esencial, cuando en la realidad solo ofrece 6.1 gramos, una diferencia abismal que impacta directamente en la calidad de su alimentación.

Otros hallazgos

Bernia salchicha de pavo declara 12.2/100g y contiene 10.3/100g de proteína.

declara 12.2/100g y contiene 10.3/100g de proteína. Bafar para hot dog declara 8/100 g y contiene 6/100 g de proteína.

declara 8/100 g y contiene 6/100 g de proteína. Obertal para desayuno declara 18/100g y contiene 16.1/100 g de proteína.

declara 18/100g y contiene 16.1/100 g de proteína. Las marcas Zwan premium con pavo y Kir destacan la palabra "pavo" en su empaque, pero solo contienen el 4 % de este producto.

Exceso de nitritos: Un riesgo silencioso para la salud

Además del evidente déficit proteico, el análisis encendió las alarmas por el uso excesivo de conservadores químicos. Tres productos superaron el límite legal permitido de 156 mg/kg de nitritos, compuestos que se utilizan para mantener el color rosado de la carne, pero que, según expertos médicos, pueden representar un grave riesgo sanitario si se consumen en grandes cantidades a largo plazo.

Las marcas señaladas por las autoridades por rebasar este tope de seguridad son Parma Sabori (en su presentación con pavo), que registró un alarmante nivel de 207.0 mg/kg, seguida muy de cerca por las líneas Viena y Frankfurt de Bafar. Este preocupante hallazgo subraya la urgencia de leer detenidamente las etiquetas traseras y no dejarse llevar únicamente por el precio bajo o la practicidad del embutido al momento de hacer la despensa.

Tips rápidos para una compra inteligente en el supermercado

Para evitar caer en estos engaños mercadológicos, los especialistas recomiendan revisar siempre la lista de ingredientes antes de pagar. Recuerde que el elemento que aparece primero es el más abundante en la fórmula .

Verifique el etiquetado : Busque los sellos de advertencia y corrobore el porcentaje de carne real.

: Busque los sellos de advertencia y corrobore el porcentaje de carne real. Modere el consumo : Los embutidos procesados deben ser un antojo ocasional, no la base de su dieta.

: Los embutidos procesados deben ser un antojo ocasional, no la base de su dieta. Compare opciones: Priorice aquellas marcas que declaren pavo, pollo o cerdo como primer ingrediente, evitando las que abusan del agua o la fécula.

La dependencia federal hace un enérgico llamado a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad y a elegir marcas que demuestren total transparencia en sus procesos de elaboración.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Te puede interesar: Profeco analiza autos en México y concluye por qué modelos Kicks 2025, Frontier V6 2026 y Sentra 2025 tienen falla en sus puertas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF