¿Se prepara un hot dog creyendo consumir buena carne? Piénselo dos veces. Un reciente estudio de la Procuradiría Federal del Consumidor (Profeco) sobre salchichas hizo una revelación: cinco productos tienen menos proteína de la que declaran. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en su reciente edición de análisis, evaluó exhaustivamente 37 productos comercializados en México. El objetivo principal fue verificar: La investigación oficial detectó que cinco productos específicos presentan un déficit importante, ya que tienen menos proteína de la que presumen en sus empaques. Marcas de alto consumo como Bafar y Capistrano Clásica encabezan esta lista de infractores, induciendo al error a miles de compradores que buscan opciones ricas en macronutrientes para complementar su dieta diaria sin gastar de más.Para ilustrar la magnitud del problema, la presentación Viena de la marca Bafar promete entregar 6 gramos de proteína por porción, pero los análisis de laboratorio demostraron que apenas contiene 4.8 gramos. Por su parte, Capistrano Clásica asegura aportar 10.04 gramos de este nutriente esencial, cuando en la realidad solo ofrece 6.1 gramos, una diferencia abismal que impacta directamente en la calidad de su alimentación.Además del evidente déficit proteico, el análisis encendió las alarmas por el uso excesivo de conservadores químicos. Tres productos superaron el límite legal permitido de 156 mg/kg de nitritos, compuestos que se utilizan para mantener el color rosado de la carne, pero que, según expertos médicos, pueden representar un grave riesgo sanitario si se consumen en grandes cantidades a largo plazo.Las marcas señaladas por las autoridades por rebasar este tope de seguridad son Parma Sabori (en su presentación con pavo), que registró un alarmante nivel de 207.0 mg/kg, seguida muy de cerca por las líneas Viena y Frankfurt de Bafar. Este preocupante hallazgo subraya la urgencia de leer detenidamente las etiquetas traseras y no dejarse llevar únicamente por el precio bajo o la practicidad del embutido al momento de hacer la despensa.Para evitar caer en estos engaños mercadológicos, los especialistas recomiendan revisar siempre la lista de ingredientes antes de pagar. Recuerde que el elemento que aparece primero es el más abundante en la fórmula.La dependencia federal hace un enérgico llamado a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad y a elegir marcas que demuestren total transparencia en sus procesos de elaboración.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF