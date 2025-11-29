La Venta Nocturna de Liverpool se ha convertido en uno de los eventos comerciales más atractivos para los compradores en México, pues durante estas fechas la tienda departamental lanza ofertas y descuentos especiales en diversas categorías, entre ellas moda, tecnología, belleza y artículos para el hogar.

Estas jornadas se realizan varias veces al año y son esperadas tanto por quienes acuden a las sucursales como por los que prefieren comprar a través de internet.

A través de sus sitios oficiales, tanto redes sociales como página web, Liverpool confirmó las fechas oficiales de su última Venta Nocturna del año, uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores debido a los descuentos previos a la temporada navideña.

¿Cuándo será la última Venta Nocturna de 2025?

La última Venta Nocturna de 2025 se realizará del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. Liverpool dará inicio a este evento abriendo las puertas de todas sus sucursales en punto de las 11:00 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas.

Por otro lado, las plataformas digitales de Liverpool, tanto la aplicación como el sitio web, ofrecerán las promociones durante las 24 horas de cada jornada, esto permitirá que los consumidores puedan acceder a los descuentos desde el primer minuto del viernes hasta la medianoche del domingo, sin necesidad de acudir físicamente a la tienda.

Cabe recordar que la Venta Nocturna es una campaña comercial que Liverpool organiza varias veces al año. En 2025, las ediciones anteriores se realizaron en mayo (Día de la Madre), junio (Día del Padre) y octubre; esta última correspondiente a su aniversario.

La edición de diciembre suele ser la más relevante, ya que funciona como antesala a las fiestas navideñas y representa la última oportunidad del año para obtener descuentos significativos en diversas categorías.

¿Cuáles son los departamentos que tendrán descuento?

En Venta Nocturna, todos los clientes Liverpool tendrán la oportunidad de comprar productos de diversos tipos con descuentos imperdibles. A continuación compartimos contigo los departamentos y descuentos que puedes obtener:

Juguetería

Videojuegos

Laptops

Vinos y Licores

Celulares y Blancos

Ropa y Calzado

Pantallas, Audífonos, Refrigeradores y Congeladores

Salas y Colchones

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

YC