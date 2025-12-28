¿Gasolina Magna subirá de precio en 2026 por IEPS?

Ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) relacionado con la incorporación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al precio de las gasolinas y el diésel en 2026, la población mexicana ha mostrado incertidumbre ante la posibilidad de un "gasolinazo". La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha pronunciado al respecto: [no] se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor .

Comunicado de Hacienda

El pasado 26 de diciembre, Hacienda publicó el Comunicado número 70, en conjunto con la Secretaría de Energía, en el cual reiteró que " se mantiene la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina ".

En el documento se dice que, desde el 1 de marzo del año en curso, se encuentra vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular (Magna), por debajo de los 24 pesos por litro .

En este contexto, la actualización del IEPS como parte del precio de la gasolina de este octanaje por inflación que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos , ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor.

El acuerdo fue coordinado en conjunto entre las secretarías de Energía, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ajuste IEPS

El pasado 22 de diciembre, el DOF publicó que " las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año ".

El Gobierno de México señala que el IEPS es una cuota o gravamen indirecto que se aplica a la producción, venta o importación de ciertos bienes y la prestación de servicios específicos.

La intención es aplicar este impuesto principalmente a productos con efectos dañinos o negativos en el consumidor, tales como bebidas alcóholicas, saborizadas, refrescos; cigarros, puros; y alimentos con alta densidad calórica, como chocolates y botanas .

