La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio nacional del diésel registró una disminución durante la última semana, al pasar de 27.43 a 27.32 pesos por litro, además de que aumentó el número de estaciones de servicio que venden el combustible por debajo de los 27 pesos.

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"Vamos a seguir trabajando; hay una mesa permanente instalada con las instituciones del sector energético para seguir impulsando la disminución en el precio del diésel", señaló.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló que actualmente el 63.54 por ciento de las gasolineras del país comercializan el diésel en menos de 27 pesos por litro, cifra superior al 56.3 por ciento reportado la semana pasada.

Profeco mantiene monitoreo permanente para supervisar precios

El funcionario explicó que la dependencia mantiene un monitoreo permanente para verificar el cumplimiento del acuerdo relacionado con el precio del combustible. Como ejemplo, destacó una estación de servicio de Pemex en Iztapalapa que comercializa el diésel en 26.95 pesos por litro.

Sin embargo, también exhibió casos de estaciones con precios elevados. Entre ellas mencionó una gasolinera en Puebla que vende el combustible en 29.99 pesos por litro, con un margen de ganancia de 2.48 pesos, así como otra estación que oferta el diésel en 28.99 pesos, con un margen superior a los tres pesos. Escalante Ruiz recordó que la ciudadanía puede consultar el monitoreo completo de precios de combustibles mediante el sitio oficial de la Profeco, donde también se encuentran disponibles comparativos de gasolina regular y diésel en todo el país.

Colocan identificadores especiales para productos con precios accesibles

En paralelo, la dependencia informó que continúa la supervisión de productos de la canasta básica, cuyo costo debe mantenerse por debajo de los 910 pesos. En ese sentido, indicó que el precio más bajo detectado fue en una tienda Chedraui de Villahermosa, Tabasco, mientras que el costo más elevado se ubicó en un Walmart de Ciudad Juárez.

Asimismo, anunció que en coordinación con diversas cadenas de autoservicio se colocan identificadores especiales para señalar productos con precios más accesibles, con el objetivo de facilitar a los consumidores la identificación de opciones económicas durante sus compras.

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