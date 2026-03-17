Precio de gasolina en México: Así se calcula el costo real por litro

El conflicto en Medio Oriente, específicamente la situación que enfrenta Irán, ha traído como resultado el aumento del petróleo, lo que de manera directa repercute en el precio de la gasolina, que muchos comienzan a cuestionarse.

¿Alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de la gasolina? Lo primero que debes saber es que son muchos los factores que intervienen para fijar su valor.

¿Cómo se fija el costo de la gasolina en México?

El principal de ellos es la cotización de la gasolina en los mercados internacionales, así como el tipo de cambio del dólar .

El segundo factor que más impacta son los impuestos aplicados a las gasolinas, como la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) .

Un elemento adicional, y muy determinante, son las condiciones propias del mercado donde opera cada estación, así como los costos de logística y el margen de ganancia de los expendedores , entre otros.

Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, explicó que “hay un precio internacional de las gasolinas. La que más se utiliza es la de la Costa del Golfo de Estados Unidos, que son publicadas por empresas internacionales que se encargan de hacer encuestas a nivel mundial y ven en cuánto se compró y vendió la gasolina y, con base en eso, sacan el indicador”.

Montufar detalló que el 40% del precio corresponde a impuestos como el IEPS y el IVA. “Este 40% a veces puede variar porque se compensa con el aumento del precio internacional de la gasolina con descensos de los impuestos”.

Un 10% corresponde a la cadena de valor, que es importadores, mayoristas, comercializadores, pipas y ganancia de estaciones de servicio.

“Pemex no vende la totalidad del producto de manera directa a las estaciones, sino que se auxilia de plantas de distribución privadas y de otros comercializadores asociados que le ayudan a colocar y distribuir el producto”, detalló.

Precio de la gasolina en México

Tipo de cambio peso-dólar

Costos de logística y transporte

Impuestos (IEPS, IVA y, en algunos casos, derechos y contribuciones locales)

Margen de ganancia de estaciones de servicio

Regulación y subsidios del Gobierno

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