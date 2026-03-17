¿Cuál es el límite de una transferencia bancaria en México, según el SAT?

Las transferencias bancarias en México enfrentan un mayor escrutinio al arranque de 2026, en medio de nuevas disposiciones de seguridad para la banca digital y reglas fiscales ya vigentes. Ante este panorama, crece la duda entre usuarios sobre los montos que pueden mover sin generar restricciones o sanciones, lo cual depende tanto de las políticas de cada institución financiera como de las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde el 1 de octubre de 2025, quienes utilizan banca digital deben establecer un límite máximo personalizado para sus transferencias electrónicas, esta medida forma parte de una regulación emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluida en la Circular Única de Bancos publicada en 2024, y tiene como objetivo reforzar la seguridad de las operaciones y brindar mayor control a los usuarios sobre sus movimientos financieros.

Este es límite de una transferencia bancaria en México, según el SAT

Para quienes no realizaron esta configuración antes del 30 de septiembre de 2025, el plazo ya venció, desde el 1 de enero de 2026, los bancos aplican de forma automática un tope de 1,500 Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a alrededor de 13 mil 100 pesos por transacción.

Cabe destacar que, este monto funciona como límite predeterminado, aunque los usuarios pueden modificarlo en cualquier momento desde las aplicaciones o plataformas digitales de su institución bancaria.

El llamado Monto Transaccional del Usuario (MTU) es obligatorio para operaciones habituales como transferencias vía SPEI, pagos de tarjetas de crédito a terceros —dentro del mismo banco o entre distintas instituciones—, así como para el pago de servicios e impuestos, en la práctica, esto cubre la mayoría de las operaciones que se realizan a través de la banca en línea.

No obstante, existen excepciones, servicios como Transferencias Express, CoDi y Dimo mantienen su propio tope, que sigue siendo de 1,500 UDIS por transacción o como acumulado diario, independientemente del MTU que cada usuario haya definido para el resto de sus movimientos.

En paralelo a estas reglas bancarias, el SAT mantiene un límite clave en materia fiscal, si una persona recibe por transferencia un préstamo —incluso de familiares o amistades— que supere los 600 mil pesos, está obligada a reportarlo ante la autoridad tributaria.

De no hacerlo, el receptor puede enfrentar multas de hasta 35 mil pesos. Esta obligación se sustenta en el Artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y forma parte del control sobre movimientos financieros de alto monto.

Así, en 2026, conocer los límites bancarios y fiscales ya no es opcional: es una medida clave para evitar bloqueos, restricciones o sanciones económicas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA