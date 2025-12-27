Sábado, 27 de Diciembre 2025

Así quedará el precio de cada marca de cigarros para 2026

Las tiendas ya han empezado a recibir las listas de precios que deberán pagar los fumadores de cigarro el año próximo

Por: SUN .

Aunque el ajuste al precio de los cigarros aplica a partir de 2026, en algunas tiendas ya han empezado a realizar el cambio. ESPECIAL / CANVA

Los fumadores reciben el 2026 con una mala noticia: el precio de los cigarros en México tendrá un incremento. Pero de ¿Cuánto será? Estos son los detalles: 

Ante el ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 sobre los cigarros, las tiendas ya han empezado a recibir las listas de precios que deberán pagar los fumadores el año próximo.

De acuerdo con tenderos, en algunos casos, la cajetilla de cigarros se disparará de los 87 pesos que se pagan actualmente, hasta los 106 pesos a partir del 5 de enero, aunque en algunas tiendas ya han empezado a hacer el ajuste.

Así, en términos generales, el precio de las cajetillas de cigarros registrará aumentos de 20% y 22% a partir de enero del siguiente año.

A inicios de esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que para el ejercicio fiscal de 2026, se pondrá en marcha un esquema de actualización gradual en el impuesto a los tabacos que culminará en 2030.

Este plan establece que la cuota por cada cigarro enajenado o importado comenzará en 0.8516 pesos a partir de 2026, incrementándose progresivamente a 0.9197 pesos en 2027, 0.9932 pesos en 2028 y 1.0726 en 2029. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030, entrará en vigor la cuota definitiva fijada en 1.1584 por unidad.

A continuación, se dan a conocer algunos precios a partir de enero de 2026 de las marcas de Phillip Morris que ya han sido distribuidas entre los tenderos del país:

Marlboro Rojo corto
Marlboro Blanco corto
Costo a tiendas: 95.47 pesos
Venta al público: 105 pesos

Marlboro Rojo largo
Marlboro Blanco largo
Costo a tiendas: 94.24 pesos
Venta al público: 106 pesos

Violeta
Costo a tiendas: 89.96 pesos
Venta al público: 100 pesos

Garden
Summer
Blosson
Ice
Costo a tiendas: 84.48 pesos
Venta al público:99 pesos

Benson mentolado
Kretek Clavo
Costo a tiendas: 99.01 pesos
Venta al público 108 pesos

Ruby
Costo a tiendas: 94.25 pesos
Venta al público 106 pesos

L&M
Costo a tiendas: 46.38 pesos
Venta al público: 77 pesos

Faros 25s
Costo a tiendas: 68.35 pesos
Venta al público 82 pesos

