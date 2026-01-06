¿Por qué tus cajas de paquetería podrían favorecer a un fraude?

Recibir paquetería se ha vuelto de lo más común, pero las cajas que contienen los productos que solicitas en línea podría darte un dolor de cabeza, porque ahora son utilizadas por los delincuentes para cometer fraudes. Aquí te contamos más sobre el llamado trashing.

¿Cómo funcionan las estafas con las etiquetas en los paquetes?

Por medio de un video, la Guardia Civil de España enfatiza la importancia de remover las etiquetas que las paqueterías ponen en las cajas o sobres para la protección de los datos personales, antes de tirarlas a la basura o de llevarlas a un centro de reciclaje .

Al quedar expuestas, cualquier persona puede acceder a esos datos y usarlos para realizar estafas . Incluso, existe el riesgo de que los ciberdelincuentes les den un mal uso para solicitar préstamos o servicios sin autorización .

Este método se relaciona con prácticas como el trashing o dumpster diving. De acuerdo con un artículo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se le llama así a la práctica de "obtener información a través de archivos y documentos desechados o descartados, con la finalidad de cometer fraudes y robos de identidad".

Además, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de España indica que los ciberdelincuentes pueden buscar las cajas o sobres en la basura para encontrar contraseñas, números de tarjetas de crédito, direcciones de correo u otra información relevante.

En ese sentido, se recomienda destruir la etiqueta antes de desechar la caja o, si no es posible por el pegamento, tapar los datos expuestos con pintura, marcadores permanentes, alcohol, aerosoles, etcétera .

¿Cómo proteger tus datos del trashing o dumpster diving?

Además de eliminar las etiquetas físicas en las cajas de los paquetes, el Incibe recomienda lo siguiente:

Triturar documentos con información confidencial.

Pon especial atención a tickets, recibos, estados de cuenta y otro tipo de papeles que pudieran dejarte expuesto.

Solicita a la paquetería que no rayen la caja con algún dato adicional, por ejemplo, referencias sobre tu domicilio.

Si no recibes tú el paquete, revisa que en la caja no se anoten datos de la persona que lo recoge.

Remueve cintas adhesivas y otros elementos que pudieran tener indicios sobre el comercio donde compraste.

Pequeñas acciones, tanto en el mundo físico como en el digital, pueden marcar la diferencia para evitar estafas con el uso del trashing o dumpster diving.

OA