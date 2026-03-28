TUMI inaugura nueva boutique en Andares

El diseño, la calidad, la innovación, la funcionalidad y el servicio al cliente distinguen a TUMI, una marca de estilo de vida y accesorios para viajeros.

Se trata de la firma premium de Samsonite, que el pasado jueves 19 de marzo inauguró su segunda sucursal en Guadalajara y la décima a nivel nacional.

La nueva boutique se ubica en el centro comercial Andares, donde atenderá a consumidores exigentes que valoran la comodidad y la practicidad.

La marca, originaria de Estados Unidos y con presencia en más de 300 ubicaciones en el mundo, ofrece maletas, mochilas, bolsas, bolsos y diversos accesorios como carteras y cinturones.

Noel Slater, director general de Samsonite North LATAM, destacó que la apertura en Zapopan representa un logro importante para la compañía.

“Estamos muy contentos porque la estamos abriendo en Andares, una plaza donde teníamos muchas expectativas de abrir y finalmente logramos concretar este proyecto”, comentó.

“Esperamos que sea un éxito rotundo, estamos muy emocionados por abrir esta tienda, sabemos que aquí hay un consumidor muy exigente y con gran interés en la marca”, añadió.

La atención al cliente que valora la comodidad y la practicidad sobresale en este espacio en el Centro Comercial Andares. EL INFORMADOR/J. Acosta

La primera tienda de TUMI en la ciudad se instaló en Midtown, en la zona financiera; sin embargo, detectaron la necesidad de ampliar su cobertura hacia otros puntos de la ciudad.

“Aquí hemos visto que tenemos mucha oportunidad y seguimos expandiéndonos con una gama más amplia de productos”, precisó.

Slater reconoció que, aunque la competencia en el mercado de equipaje y accesorios para viajeros ha crecido, Samsonite y sus marcas mantienen una posición sólida.

“Cada vez hay más marcas, pero las marcas líderes como las de nosotros seguimos ganando participación de mercado y seguimos en la preferencia del consumidor”, señaló.

Con más de 60 años de presencia en México, Samsonite ha consolidado un portafolio de marcas orientadas a distintos segmentos, entre ellas Samsonite, TUMI, American Tourister, Xtrem y Lipault.

“Eso es lo importante de haber enriquecido el portafolio de marcas de la compañía: poder atender diferentes necesidades de los consumidores”, explicó Slater.

Con una amplia gama de productos, TUMI satisface la necesidad de sus clientes en un espacio vanguardista. EL INFORMADOR/J. Acosta

Por su parte, Laura Barrios, directora de retail para México de TUMI, subrayó la relevancia del mercado tapatío para la empresa.

“Para nosotros es un mercado que nos interesaba mucho atacar con TUMI; es nuestra segunda tienda y estábamos esperando la joya de la corona, que tenía que ser Andares, para tener una presencia más fuerte y fortalecernos en esta ciudad”, afirmó.

Detalló que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las principales plazas para la marca en el país.

“TUMI es una marca que va para un nicho de personas que no es solamente lujo por lujo, sino para personas conocedoras, empresarios. Tenemos accesorios para todo tipo de necesidades y viajes”, añadió.

Actualmente, TUMI tiene presencia en más de 150 países en América, Europa y Asia.

“En Latinoamérica, México es el principal mercado: representa el 65 por ciento de la participación. También tenemos presencia en Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, pero México es el país donde tenemos más tiendas”, precisó Laura Barrios.

A la inauguración de la nueva boutique asistieron directivos de la empresa, invitados especiales e influencers.