La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió nueva información del pago a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes se registraron al programa social durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias durante octubre y hasta el pasado 10 de noviembre.

El programa social del Gobierno Federal amplió su padrón de beneficiarias al integrar a mujeres de 60, 61 y 62 años, de nacionalidad mexicana que residen en el país. De acuerdo con las autoridades, el apoyo tiene el propósito de reconocer décadas de trabajo y cuidados no remunerados de estas mujeres, con un pago bimestral, que contribuye a su autonomía económica.

¿Cuándo recibirán su primer pago las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar?

En un evento público en Campeche, Claudia Sheinbaum anunció que la dispersión de recursos económicos a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar comenzará esta semana:

“Todas las mujeres, todas, sin excepción, tienen derecho, si cumplen 60 años, a Pensión Mujeres Bienestar, todas, sin excepción. Se inscriben, se les da su tarjeta del Banco del Bienestar. Ya las de 63 y 64 ya reciben su apoyo. Y les tengo la noticia de que la próxima semana se deposita ya el apoyo de las de 60, 61 y 62” , dijo.

Previamente, a través de la página oficial de Programas para el Bienestar, se había confirmado que estas mujeres recibirían sus depósitos durante los últimos días del presente mes. Los siguientes pagos se realizarán de forma bimestral junto con las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Mientras tanto, las derechohabientes que se incorporaron antes al programa reciben del depósito desde el 3 hasta el 27 de noviembre, de forma escalonada, de acuerdo con el calendario oficial por letra inicial del primer apellido para el bimestre noviembre-diciembre.

¿Cómo saber la fecha exacta en que llegará el pago?

Para conocer el día exacto en el que cada nueva beneficiaria recibirá el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, es necesario estar al pendiente de las redes oficiales de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien es la encargada de brindar esta información.

¿De cuánto será el pago de la Pensión Mujeres Bienestar a nuevas beneficiarias?

La Pensión Mujeres Bienestar, programa del que ya son derechohabientes más de 3 millones de mexicanas, consiste de un apoyo bimestral de 3 mil pesos cada dos meses.

