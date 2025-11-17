Buen Fin 2025: ¿A qué hora terminan las ofertas en Liverpool?

¡El Buen Fin está a punto de terminar!, pero aún quedan algunas horas para aprovechar de las grandes ofertas que cientos de tiendas tienen en miles de productos.

El Buen Fin, denominado como “el fin de semana más barato del año”, es un evento que busca impulsar la economía nacional, tanto para los compradores como para los cientos de negocios y tiendas que participan. Durante este fin de semana, se ofrecen grandes descuentos y los mejores precios , para que aproveches las ofertas en todos los departamentos y te lleves a casa lo que necesitas.

Por si no fuera poco, Liverpool es una de las tiendas departamentales con unas de las mejores ofertas en todo México, especialmente a través de su tienda en línea, o por medio de Liverpool Pocket, la aplicación oficial de la tienda.

¿A qué hora terminan las ofertas de Liverpool?

Los mejores descuentos del Buen Fin comenzaron el pasado 13 de noviembre, y terminan el día de hoy, 17 de noviembre . No obstante, muchas personas se preguntan hasta qué hora del día tienen para aprovechar de las ofertas que ofrece la tienda departamental. A continuación te detallamos.

De acuerdo con el sitio oficial de Liverpool, las compras físicas se pueden realizar en un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que algunas sucursales tienen horarios especiales, por lo que se recomienda consultarlos con antelación.

Además, puedes realizar tus compras en cualquier momento del día a través de la aplicación, o en liverpool.com.mx, donde encontrarás los mismos descuentos que en las tiendas físicas. Un gran beneficio de comprar en línea, es que puedes disfrutar de beneficios como envíos gratis a cualquier parte de la República Mexicana, y de la garantía Liverpool.

¡No esperes más y aprovecha ya el último día de El Buen Fin 2025! , y qué mejor que hacerlo en los diferentes departamentos que Liverpool tiene para ti.

