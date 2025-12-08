La Pensión Mujeres Bienestar se encuentra en la última etapa de registros del 2025 y, durante este periodo mujeres a partir de los 60 años cumplidos podrán sumarse a la lista de beneficiarias.

Este programa social va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores y está impulsado por el Gobierno de México, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Asimismo, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, invitó a las mujeres de 60 a 64 años, y a las personas adultas mayores de 65 años a acudir a los Módulos de Bienestar donde brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para su registro.

¿Cuál es la fecha límite para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro para la Pensión Mujeres con Bienestar se realiza de forma presencial desde el 1 hasta el 13 de diciembre en los módulos ubicados en toda la república.

Para conocer la ubicación de los módulos que hay en tu ciudad y conocer la fecha de registro según la inicial del primer apellido, ingresa a la página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Requisitos para tramitar la Pensión Mujeres Bienestar

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial del Inapam).

CURP (Impresión reciente).

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

