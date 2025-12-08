La Pensión Mujeres Bienestar se encuentra en la última etapa de registros del 2025 y, durante este periodo mujeres a partir de los 60 años cumplidos podrán sumarse a la lista de beneficiarias.Este programa social va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores y está impulsado por el Gobierno de México, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.Asimismo, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, invitó a las mujeres de 60 a 64 años, y a las personas adultas mayores de 65 años a acudir a los Módulos de Bienestar donde brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para su registro.El registro para la Pensión Mujeres con Bienestar se realiza de forma presencial desde el 1 hasta el 13 de diciembre en los módulos ubicados en toda la república.Para conocer la ubicación de los módulos que hay en tu ciudad y conocer la fecha de registro según la inicial del primer apellido, ingresa a la página: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV